केतु का हो रहा है नक्षत्र परिवर्तन, सिंह राशि में रहकर मघा नक्षत्र में जा रहे, किन राशियों के लिए लाभ के योग
Ketu nakshatra parivartan: केतु अब मघा नक्षत्र में जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि केतु के इस परिवर्तन से किन राशियों को लाभ होगा। यहां आप पढ़ेंगे कि केतु को आप किस तरह प्रसन्न कर सकते हैं और केतु के नक्षत्र गोचर से किसे लाभ होगा।
केतु अभी सिंह राशि में हैं और इस साल केतु नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। केतु का परिवर्तन कई राशियों के लिए लाभ देगा। आपको बचा दें कि अध्यात्म और रहस्य दोनों ही केतु के कारक है, राशियों पर यही असर केतु का होता है। लेकिन केतु अब मघा नक्षत्र में जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि केतु के इस परिवर्तन से किन राशियों को लाभ होगा। यहां आप पढ़ेंगे कि केतु को आप किस तरह प्रसन्न कर सकते हैं और केतु के नक्षत्र गोचर से किसे लाभ होगा।
ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार केतु को कैसे खुश कर सकते हैं
सबसे पहले समझते हैं कि केतु कौन हैं। राहु और केतु में से केतु के पास सिर नहीं, राहु के पास सिर है। लेकिन केतु के पास सिर्फ शरीर है। केतु दिमागी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन राहु दिमागी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में केतु वैराग्य के कारक माने जाते हैं, भगवान में समर्पण करना है। अगर आप चाहते हैं कि केतु आपकी राशि में सही रहें, तो आपको जो भी काम करना है, उसके फल को लेकर अधिक उत्सुक ना हों। बस काम करें और शांत रहकर इंतजार करें। सब ऊपर वाले पर छोड़ दें। इस बारे में जान लें कि अपनी मेहनत में कमी ना छोड़ें। केतु आपको मोह ममता नहीं सिखाता है। केतु सिखाता है कि आपको किसी से मोह और लगान नहीं रखना। अगर होता है, तो केतु इससे आपका अलगाव करा देता है। केतु को खुश रखना है, तो किसी से अधिक मोह ना रखें अपना सारा काम करें, लेकिन किसी भी चीज के लिए अपना प्यार ना दिखाएं। मन में शांत रहें। पूजा पाठ में मन लगाएं।
तुला राशि वालों को क्या लाभ
केतु के कारण तुला राशि वालों को प्लानिंग में लाभ होगा। आपकी अध्यात्म में रुचि बढ़ सकती है। नई प्लानिंग को लेकर आप अपनी तरफ से चीजें सोच सकते हैं। आपको पर्सनल लाइफ में इस समय लाभ हो सकता है। विवाह आदि के योग बन रहे हैं। बिजनेस और नौकरी में भी मेहनत रंग लाएगी।
सिंह राशि वालों को क्या लाभ
सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ के मौके आएंगे, लेकिन यहां आपकी समझदारी और फैसले बहुत मायने रखेंगे। निवेश को फिलहाल टाल दें। आपकी इनकम पहले से अच्छी होगी। समाज में आपको सभी सम्मान देंगे।
मेष राशि वालों के लिए क्या लाभ
मेष राशि वालों के लिए केतु अच्छा खबर लाएंगे। नई जिम्मेदारियां आपको मिलेगी, लेकिन आपकी रुचि अध्यात्म में होगी। आपके जो काम पहले से पेंडिंग पड़े हैं, उनके पूरा होने का समय आ सकता है। करियर में भी नई उम्मीद आपको मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां