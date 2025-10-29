साल 2026 में केतु किन राशियों को कराएंगे लाभ, खराब केतु की क्या है निशानी?

संक्षेप: Ketu Gochar 2026: केतु छाया ग्रह है और ये हमेशा वक्री चाल चलता है। 18 मई 2025 को केतु ने सिंह राशि में प्रवेश किया था साल 2026 में पूरे साल केतु सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन साल के आखिर में यानी दिसंबर में केतु का गोचर कर्क राशि में हो रहा है।

Ketu Gochar 2026: केतु छाया ग्रह है और ये हमेशा वक्री चाल चलता है। 18 मई 2025 को केतु ने सिंह राशि में प्रवेश किया था साल 2026 में पूरे साल केतु सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन साल के आखिर में यानी दिसंबर में केतु का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। यानी 2027 में भी केतु इसी राशि में रहेंगे।आपको बता दें कि केतु साल 2026 में कुछ राशियों के लिए अच्छे रहेंगे। इन राशियों को एक तरफ जहां केतु लाभ देंगे, वहीं करियर में भी ये लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आको अपनी लाइफ में केतु को सही रखना है तो आपको अपनी संतान से रिलेशनशिफ अच्छे रखने होंगे, उनकी मदद करें और उनकी बात को सुनें ।भगवान गणेश की आराधना करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। आइए जानें इस प्रकार केतु के परिवर्तन से विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा और किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

किन राशियों पर प्रभाव डालेंगे कर्क राशि के केतु

वृषभ राशि वालों को के लिए केतु अच्छे फल देंगे। धन संपत्ति मिलेगी, माता की हेल्थ अच्छी होने के संकेत मिलेंगे।ऑफिस लाइफ में नई अचीवमेंट पाएंगे। कुल मिलाकर आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है। मिथुन राशि के लिए भी केतु अच्छे प्रभाव देंगे।आपको इनकम के नए मौके मिल सकते हैं। आपने अभी तक जो मेहनत की है, उसका फल मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह साल पार्टनर लेकर आएगा। नौकरी और पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी। बिजनेसमैन पैसा कमाएंगे। मीन राशि वालों के लिए केतु धन लाभ और भाग्य का साथ लेकर आए हैं। इस राशि के लोगों को संतान, धन और विवाह तीनों में लभ होगा। चैलेंज और परेशानियों आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आप करियर में सफलता हासिल कर सकते हैं।

खराब केतु की क्या है निशानी? केतु के अच्छे और बुरे होने से आपकी लाइफ में कई प्रभाव पड़ते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु धीमा है तो आपको यूरीन से जुड़ी दिक्कत, जोड़ों में दर्द, संतान की उत्पति में रुकावट और घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहेगी। अगर आपकी कुंडली में केतु तेज है तो मकान, दुकान या वाहन पर ध्वजा के समान होता है। केतु का शुभ होना अर्थात पद, प्रतिष्ठा और संतानों में आपको सुख देता है। अगर केतु के साथ चंद्रमा भी मिल जाए तो चंद्रग्रहण के समान हो जाता है।