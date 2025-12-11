Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
2026 में केतु का सबसे अधिक प्रभाव किन राशियों पर होगा, केतु के बारे में क्या ये जानते हैं आप

संक्षेप:

Dec 11, 2025 09:53 am IST Anuradha Pandey
Ketu Gochar 2026: साल 2026 में राहु-केतु का प्रभाव सभी राशि के लिए होगा। कुछ राशियों पर केतु का अधिक प्रभाव तो कुछ पर केतु का कम प्रभाव पड़ेगा। भगवान्‌ विष्णु के चक्र से कटने पर सिर राहु कहलाया और धड़ केतु हुआ। केतु राहु का ही कबन्ध है। राहु के साथ केतु भी ग्रह बन गया। नए साल की बात करें तो साल 2026 में केतु 29 मार्च 2026 को मघा नक्षत्र में गोचर करेंगें। इसके बाद 25 नवंबर, 2026 को अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। फिर केतु 5 दिसंबर को कर्क राशि में एंट्री करेंगे। वहीं राहु 2 अगस्त 2026 को कुंभ राशि में रहकर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ से यात्रा को विराम देते हुए मकर में संचरण करेंगे। आइए जानें किन राशियों पर केतु का सबसे अधिक प्रभाव होगा।

साल 2026 में किन राशियों पर केतु का सबसे अधिक प्रभाव

मेष राशि वालों को साल 2026 में खास तौर पर सतर्क रहना होगा। इन लोगों को बिजनेस में नुकसान हो सकता है। आपका मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। लवलाइफ में भी किसी तरह की जल्दबाजी से बचें। इनकम के मामले में टेंशन नहीं है। वृषभ राशि वालों के समीकण बिगड़ा जाएंगे, आपको रिस्क वाले निवेश से दूर रहना है। लवलाइफ में परेशानी झेलनी होगी। कन्या राशि वालों को पिछले दिनों की समस्याएं आ घेरेंगी। लीगल मामल भी आपको परेशान कर सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। लवलाइफ में कोशिश करें कि लिमिटेड रहें। अधिक मेहनत करनी होगी। पैसों को सही से निवेशकरना आपकी प्राथमिकता होना चाहिए।

केतु के बारे में ये जानते हैं आप

केतु की दो भुजाएं हैं। वे अपने सिर पर मुकुट तथा शरीरपर काला वस्त्र धारण करते हैं। वे अपने एक हाथ में गदा और दूसरे में वरमुद्रा धारण किए हैं। ज्योतिषके अनुसार यह छाया ग्रह है। कुछ विद्वानोंके मतानुसार राहु की अपेक्षा केतु विशेष सौम्य व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं। अगर आपकी कुंडली में केतु खास हैं तो कुछ विशेष परिस्थितियों में यह व्यक्ति को यश के शिखरपर पहुंचा देता है। केतु की महादशा सात साल ती होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु अशुभ स्थानमें रहता है तो वह अनिष्टकारी हो जाता है। अनिष्टकारी केतुका प्रभाव व्यक्तिको रोगी बना देता है। इसकी प्रतिकूलता से दाद, खाज तथा कुष्ठ जैसे रोग होते हैं।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
