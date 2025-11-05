Kartik Purnima Horoscope: चंद्रमा मेष राशि में, गजकेसरी योग के साथ किन राशियों को इस महीने मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा

आज कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा मेष राशि में हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि अपने आप कई तरह के उतारचढ़ाव लेकर आती हैं, क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा मन का कारक होता है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर 100 साल बाद सर्वार्थ सिद्धि योग तो बन ही रहा है, लेकिन ग्रहों की भी उत्तम स्थिति है। इस दिन गजकेसरी योग भी बन रहा है। दरअसल चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु के होने से गजकेसरी योग बन रहा है, जो कई राशियों को लाभ कराएगा। बुध मंगल एक साथ होंगे, इसके अलावा कार्तिक मास की दिवाली होने के कारण मां लक्ष्मी की कृपा भी कई राशियों पर रहेगी। आइए जानें चंद्रमा की इस स्थिति से किन राशियों को लाभ होगा। यहां जानें सभी राशियों का राशिफल

किन राशि वालों के लिए चंद्रमा और मां लक्ष्मी की कृपा रहेगी

मेष राशि वालों को इस समय फाइनेंस प्लानिंग लाभ देगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तुरंत किसी बात का रिएक्शन ना दें।वृषभ वालों को इस समय प्रोफेशनल लाइफ में खास ध्यान देना चाहिए। मिथुन वालों को अपने किए कामों पर विचार करना चाहिए कि क्या वो सही थे। किसी बात पर रिएक्शन देने में समय दें। आर्थिक रूप से लाभ मिलने के संकेत हैं। कर्क राशि वालों को इमोशनली किसी से ज्यादा कनेक्ट ना हों। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको किसी प्रोजेक्ट से लाभ होगा। कन्या वालों की नॉलेज बढ़ेगी। आपकी कोशिशे रंग लाएगी और आपके बिजनेस में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय बेकार की चिंता से बचें। तुला राशि वालों को इस समय किसी तरह के फाइनेंस के मामले में जलदबाजी नहीं बचानी है। कोशिश करें कि अच्छे से रिसर्च करें, जिन पर विश्वास करते हैं, उनसे सलाह लें। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। इस समय ईमानदार रहे, चाहें वो फाइनेंस का मामला हो या फिर लवलाइफ का। धनु राशि को फिलहाल एक काम पर फोकस करना है। आपको फैसला सोचसमझकर लेना है, तुरंत लाभ देने वाले ठगों से बचें। बिजनेस में लाभ के योग हैं। मकर राशि वालों की लवलाइफ आज शामदार रहेगी। नौकरी में प्रॉडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे आपकी तरक्की के योग बनेंगे। कुंभ राशि वालों को किसी बहस में नहीं पड़ना है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। मीन राशि वालों के लिए भी समय मिलाजुला रहेगा।

