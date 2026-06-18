कर्क राशि में बुध के प्रवेश से इन 7 राशियों को होगा लाभ तो ये 5 राशि वाले रहें सावधान
Budh Gochar Rashi Parivartan: वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क क्षमता और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप से देखने को मिलता है।
वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क क्षमता और संचार का कारक माना जाता है। जब बुध राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप से देखने को मिलता है। बुध के कर्क राशि में प्रवेश के बाद कई लोगों को करियर, धन, शिक्षा और पारिवारिक मामलों में बदलाव महसूस हो सकता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, कर्क एक जल तत्व की राशि है। ऐसे में इस दौरान लोग कई मामलों में भावनाओं के आधार पर फैसले ले सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।
आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा बुध का गोचर
मेष राशि- बुध का गोचर आपके चौथे भाव में रहेगा। घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें।
वृषभ राशि- तीसरे भाव में बुध का गोचर आपके आत्मविश्वास और बातचीत की क्षमता को मजबूत कर सकता है। कार्यस्थल पर आपकी बातों का असर लोगों पर दिखाई देगा। भाई-बहनों का सहयोग भी मिल सकता है।
मिथुन राशि- दूसरे भाव में बुध का गोचर धन और वाणी से जुड़े मामलों में लाभ दे सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं। हालांकि बातचीत के दौरान शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें।
कर्क राशि- बुध आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। इससे व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। नौकरी और कारोबार में आपकी समझ और काम करने का तरीका लोगों को प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।
सिंह राशि- बारहवें भाव में बुध का गोचर खर्च बढ़ा सकता है। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। किसी भी कानूनी मामले में सतर्क रहना बेहतर रहेगा।
कन्या राशि- यह गोचर कन्या राशि वालों के लिए अच्छा माना जा रहा है। आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में लाभ होने के संकेत हैं। मित्रों और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा।
तुला राशि- दसवें भाव में बुध का गोचर करियर के लिए सकारात्मक रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा।
वृश्चिक राशि- भाग्य भाव में बुध का गोचर कई मामलों में राहत दे सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक रह सकती हैं। पढ़ाई कर रहे छात्रों को अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है।
धनु राशि- आठवें भाव में बुध का गोचर स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। रिसर्च और गहराई से अध्ययन करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रह सकता है।
मकर राशि- सातवें भाव में बुध का गोचर साझेदारी के कामों में फायदा दे सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। व्यापारिक समझौतों में सफलता मिलने के योग हैं।
कुंभ राशि- छठे भाव में बुध का गोचर विरोधियों पर बढ़त दिला सकता है। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें।
मीन राशि- पांचवें भाव में बुध का गोचर शिक्षा, रचनात्मक काम और प्रेम संबंधों के लिए अच्छा माना जा रहा है। छात्रों को मेहनत का फल मिल सकता है। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां बातचीत से दूर हो सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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