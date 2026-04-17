गुरु की चाल बदलने से इन राशियों का होगा भाग्योदय, किस्मत का मिलेगा साथ, धन-संपदा में होगी बढ़ोतरी
ज्योतिषशास्त्र में बृहस्पति को विशेष स्थान प्राप्त है। आम तौर पर गुरु एक साल में एक बार राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस साल गुरु दो बार गोचर करेंगे, जो अपने आप में बड़ा बदलाव माना जाता है। ज्योतिष गणना के मुताबिक, 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे।
ज्योतिषशास्त्र में बृहस्पति को विशेष स्थान प्राप्त है। आम तौर पर गुरु एक साल में एक बार राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस साल गुरु दो बार गोचर करेंगे, जो अपने आप में बड़ा बदलाव माना जाता है। ज्योतिष गणना के मुताबिक, 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि को गुरु की उच्च राशि माना जाता है, यानी यहां उनका प्रभाव सबसे ज्यादा मजबूत रहता है। इसके बाद 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में चले जाएंगे। इस बीच चंद्रमा के साथ मिलकर गजकेसरी राजयोग भी बनेगा, जिसे काफी शुभ माना जाता है।
क्यों अहम है यह गोचर
गुरु को ज्ञान, धन, करियर और भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है। जब गुरु मजबूत स्थिति में आते हैं, तो इसका असर सीधे जीवन के बड़े फैसलों और मौके पर पड़ता है। कर्क राशि में गुरु का आना इसी वजह से खास माना जाता है। ऊपर से गजकेसरी योग बनने से यह असर और भी ज्यादा दिखाई दे सकता है। यह समय उन लोगों के लिए खास हो सकता है, जो लंबे समय से किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं या अपने काम में ठहराव महसूस कर रहे थे। चीजें धीरे-धीरे लेकिन साफ तरीके से बदलती नजर आ सकती हैं।
आइए जानते हैं, गुरु के कर्क राशि में प्रवेश करने से किन राशियों को होगा फायदा-
वृषभ राशि वालों को क्या मिलेगा- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय संतुलित और सकारात्मक बदलाव का रहेगा। खासकर रिश्तों में सुधार दिख सकता है। अगर कहीं बातचीत अटकी हुई थी, तो आगे बढ़ने के संकेत हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होती दिख सकती है।
मिथुन राशि के लिए नए रास्ते- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय मौके लेकर आएगा। करियर में दिशा बदलने या नया काम शुरू करने का विचार मन में आ सकता है। अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो यह समय आपके पक्ष में जा सकता है। बिजनेस में भी फायदा मिलने के संकेत हैं। कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन फैसले सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा।
कर्क राशि के लिए सबसे मजबूत समय- कर्क राशि के लोगों के लिए यह गोचर सबसे ज्यादा असरदार माना जा रहा है। गुरु इसी राशि में उच्च के रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में पकड़ मजबूत होगी। जो लोग अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा मौका दे सकता है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और समाज में पहचान भी मजबूत हो सकती है। बिजनेस करने वालों को विस्तार के मौके मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि