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2 जून से इन 4 राशियों का शुरु होगा गोल्डन पीरियड, उच्च राशि में आकर गुरु बरसाएंगे कृपा

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Guru kark Gochar 2026: गुरु को ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह बताया गया है। इस समय गुरु मिथुन राशि में हैं और जून में अपनी उच्च राशि में आएंगे। गुरु के उच्च राशि में आने से चार राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। जानें इनके बारे में।

2 जून से इन 4 राशियों का शुरु होगा गोल्डन पीरियड, उच्च राशि में आकर गुरु बरसाएंगे कृपा

Guru Rashi Parivartan June 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु को शुभ ग्रह माना गया है। गुरु एक निश्चित अवधि में एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव देश-दुनिया से लेकर मानव जीवन पर भी पड़ता है। गुरु इस समय मिथुन राशि के गोचर में हैं और 2 जून 2026 को मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु के मिथुन राशि से निकलने और कर्क गोचर का असर मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। कर्क राशि में गुरु की स्थिति अत्यंत शुभ व प्रभावशाली मानी गई है। ज्योतिष गणना के अनुसार, गुरु का कर्क गोचर कन्या समेत चार राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है।

जानें गुरु का मिथुन राशि से निकलना और कर्क गोचर किन राशियों के लिए शुभ।

1. कर्क राशि-

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। गुरु कर्क राशि में ही आएंगे, जिससे इस राशि के लोगों को करियर व व्यापार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी, जिससे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके द्वारा लिए गए फैसले लाभकारी रहेंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं। अटके हुए कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ सकते हैं।

2. कन्या राशि-

कन्या राशि वालों के लिए गुरु गोचर आर्थिक रूप से मजबूती दिला सकता है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिलने से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। कुछ जातकों को विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है।

3. धनु राशि-

धनु राशि के लिए गुरु का कर्क गोचर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस समय आपकी आर्थिक व व्यावसायिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। व्यापारिक स्थिति सुधरेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। आय के नए-नए सोर्स बनेंगे और पुराने स्रोतों से भी धन आगमन होगा।

4. मीन राशि-

मीन राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन मानसिक परेशानियों से राहत दिला सकता है। भाग्य का साथ मिलने से कार्यों में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में तालमेल बढ़ेगा। पारिवारिक परेशानियों से निजात मिलेगी और करियर में सफलता मिलेगी।

कर्क राशि में कब तक रहेंगे गुरु- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु 2 जून 2026, मंगलवार को कर्क राशि में आएंगे और 30 अक्टूबर तक इसी राशि में गोचर करेंगे। 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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