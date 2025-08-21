अक्टूबर से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय, गुरु का कर्क गोचर करेगा कमाल

Guru Gochar 2025: गुरु जल्द ही मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु के कर्क गोचर से कुछ राशियों का अच्छा समय शुरू हो सकता है। जानें गुरु के कर्क गोचर की भाग्यशाली राशियां।

Jupiter Transit in Cancer: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति करीब 13 महीने में अपनी राशि बदलते हैं। गुरु इस समय मिथुन राशि के गोचर में चल रहे हैं। अक्टूबर में गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। गुरु का कर्क गोचर सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव डालेगा। कुछ भाग्यशाली राशियों को गुरु गोचर से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, गुरु गोचर के प्रभाव से इन राशियों को सामाजिक मान-प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति मिल सकती है। जानें गुरु के कर्क गोचर की लकी राशियां।

1. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों को गुरु के कर्क गोचर से अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। रिश्तों में मधुरता व प्रगाढ़ता आएगी। कार्यस्थल पर तरक्की के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं।

2. कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए गुरु का कर्क गोचर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपकी इनकम के स्रोत बढ़ सकते हैं। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है और निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। रोजगार की तलाश करने वालों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है।

3. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन अनुकूल रहने वाला है। इस समय पराक्रम रंग लाएगा और नौकरी के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी या भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कारोबार में वृद्धि हो सकती है।