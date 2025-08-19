Horoscope Jupiter nakshatra transit 2025 guru nakshatra pada gochar rashifal lucky zodiac signs bhavishyafal अपने ही नक्षत्र के चरण को बदलेंगे गुरु, 19 सितंबर ने इन 5 राशियों की पलटेगी किस्मत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Jupiter nakshatra transit 2025 guru nakshatra pada gochar rashifal lucky zodiac signs bhavishyafal

अपने ही नक्षत्र के चरण को बदलेंगे गुरु, 19 सितंबर ने इन 5 राशियों की पलटेगी किस्मत

Guru nakshatra pada gochar: गुरु सितंबर में अपने ही नक्षत्र के चरण में परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु के नक्षत्र पद गोचर से कुछ राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जानें गुरु के नक्षत्र पद गोचर से किन राशियों को होगा फायदा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 07:40 PM
share Share
Follow Us on
अपने ही नक्षत्र के चरण को बदलेंगे गुरु, 19 सितंबर ने इन 5 राशियों की पलटेगी किस्मत

Jupiter nakshatra pada transit 2025: देवगुरु बृहस्पति इस समय अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के गोचर में हैं। गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के चार चरण होते हैं। 19 सितंबर 2025 को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और इस चरण में 17 अक्टूबर तक रहेंगे। गुरु के स्व नक्षत्र पुनर्वसु के तीसरे चरण में गोचर करने का कुछ राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को शुभ ग्रह माना गया है। गुरु के प्रभाव से कुछ भाग्यशाली राशियों को नक्षत्र पद परिवर्तन की अवधि में जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। जानें गुरु नक्षत्र पद गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों को इस समय आर्थिक लाभ हो सकता है। घरेलू परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। करियर में तरक्की मिल सकती है। नौकरी के नए प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अटके हुए धन की वापसी संभव है।

ये भी पढ़ें:बुध होने जा रहे अस्त, 3 सितंबर से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा समय

2. कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र पद गोचर लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। व्यापारियों को नई डील से मुनाफा हो सकता है। घरेलू सुख बढ़-चढ़कर रहेगा। करियर में नई सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

3. कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र पद परिवर्तन अनुकूल रहने वाला है। इस समय आप परिवार की समस्याओं से बाहर निकलने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। व्यावसायिक सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी।

4. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को धन लाभ के संकेत हैं। नौकरी पेशा में तरक्की मिल सकती है। रोजी-रोजगार में तलाश करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। परिवारिक समस्याएं खत्म होंगी। सेहत अच्छी रहेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिरता मिल सकती है।

5. मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र पद गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन शांति पूर्ण रहेगा। नौकरी पेशा करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक रूप से लाभ के अवसर सामने आएंगे।

ये भी पढ़ें:वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद कौन से कार्य करने से हो सकती है हानि?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

guru gochar
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने