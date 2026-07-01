Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1 से 31 जुलाई तक इन राशियों की चमकेगी किस्मत, सूर्य, बुध, शनि, शुक्र देंगे प्रॉफिट

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Horoscope July Rashifal Monthly 1-31 July 2026 : ग्रहों की बदलती चाल से सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। पंडित जी से जानिए जुलाई में सूर्य, बुध, शुक्र और शनि की चाल का असर किन राशियों के जातकों को मालामाल बना सकती है। 

1 से 31 जुलाई तक इन राशियों की चमकेगी किस्मत, सूर्य, बुध, शनि, शुक्र देंगे प्रॉफिट

Horoscope July Rashifal Monthly 1-31 July 2026, 1 से 31 जुलाई राशिफल : आज 1 जुलाई 2026 से जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है। जुलाई के महीने में कई ग्रहों की चाल बदलने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की बदलती चाल से सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशियों के लिए ग्रहों की चाल अच्छे दिन लेकर आती है तो कुछ राशियां नेगेटिव रूप से भी प्रभावित हो सकती हैं। जुलाई के महीने में बुध, शुक्र, सूर्य और शनि ग्रह की चाल में बदलाव होगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, कल गुरुवार के दिन कर्मफलदाता शनि रेवती नक्षत्र के द्वितीय पद में प्रवेश करेंगे। 4 जुलाई के दिन सिंह राशि में शुक्र का गोचर होगा। इसके बाद बुध 7 जुलाई के दिन मिथुन राशि में एंटर करेंगे। 24 जुलाई से बुध मार्गी हो जाएंगे। सूर्य का कर्क गोचर 16 जुलाई को होगा। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं जुलाई में सूर्य, बुध, शुक्र और शनि की चाल का असर किन राशियों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है साथ ही ग्रहों को मजबूत करने के उपाय-

1 से 31 जुलाई तक इन राशियों की चमकेगी किस्मत, सूर्य, बुध, शनि, शुक्र देंगे प्रॉफिट

जुलाई में बुध, शुक्र, सूर्य की बदलती चाल से किन राशियों को लाभ होगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, जुलाई के महीने में शुक्र, बुध, और सूर्य का गोचर मिथुन राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। धन वृद्धि के योग बनेंगे। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। करियर में सफलता प्राप्त करेंगे। नए मौके भी आपको बढ़-चढ़कर मिलेंगे।

2 जुलाई के दिन शनि का नक्षत्र पद गोचर किन राशियों को लाभ देगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि, रेवती नक्षत्र के द्वितीय पद में शनि के प्रवेश करने से मिथुन राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि के लिए शुभ माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:अगले 39 दिन में इन 4 राशियों को मिलेगी शानदार खबर, बुध गोचर देगा प्रॉफिट

जुलाई में ग्रहों के गोचर का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करें?

जुलाई के महीने में बुध, शुक्र, सूर्य और शनि के गोचर का प्रभाव चाहे आपके लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव कुछ उपाय अपनाकर आप कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति को मजबूत बना सकते है।

  1. सूर्य ग्रह के उपाय- सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रोज तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य दें।
  2. बुध ग्रह के उपाय- बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं।
  3. शुक्र ग्रह के उपाय- शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए सफेद वस्तु का दान करें। दही और इत्र का दान करें।

ये भी पढ़ें:शनि की उलटी चाल में गोचर देगा जबरदस्त लाभ, इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा
  • शनि ग्रह के उपाय- शनि ग्रह को मजबूत बनाने के लिए भगवान शिव और हनुमान जी की विधिवत पूजा करें। शनि चालीसा का पाठ करें।

ये भी पढ़ें:राशिफल 2 जुलाई: इन 6 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
July Ka Rashifal Monthly Horoscope Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने