जन्माष्टमी पर गुरु, शनि और बुध ग्रहों का उत्तम संयोग, इन राशियों के लिए लाभ के योग
Janmashtami Grah gochar:इस साल जन्माष्टमी पर ग्रहों का बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। बुध मार्गी हो गए हैं। शनि वक्री हैं। बुध कर्क राशि में हैं और सूर्य भी कर्क राशि में हैं। 16 और 17 की रात को सूर्य अपनी स्वराशि में आ जाएंगे। आइए जानें किन राशियों के लिए लाभ के योग
इस साल जन्माष्टमी पर ग्रहों का बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। बुध मार्गी हो गए हैं। शनि वक्री हैं। बुध कर्क राशि में हैं और सूर्य भी कर्क राशि में हैं। 16 और 17 की रात को सूर्य अपनी स्वराशि में आ जाएंगे। जहां इनकी युति केतु के साथ बनेगी।सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य आपकी लाइफ में आत्मविश्वास, लीडरशिप और एनर्जी के कारक माने जाते हैं। शनि मीन राशि में हैं और देवों के गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान हैं, मिथुन राशि में ही शुक्र भी हैं। राहु कुंभ राशि में हैं और केतु सिंह राशि में हैं। मंगल कन्या राशि में हैं। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी है, जिससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। यही नहीं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार अमृतसिद्धि योग और सर्वार्थसिद्धि योग बन रहे हैं। इसके अलावा भरणी, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। आइए जानें ऐसे में किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।
वृषभ राशि वालों के लिए शुभ योग बन पहे हैं। इन उत्तम योगों के कारण आपके बिगड़े काम बनेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और नौकरी और एग्जाम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। इसलिए जन्माष्टमी पर बने संयोग से इस राशि के लोगों को लाभ होगा।
सिंह राशि वालों के लिए आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अचानक धन लाभ हो सकता है। इस समय सूर्य और बुध और केतु के कारण आपकी राशि के लोगों को शुभलाभ मिलेगा। ऑफिस में तरक्की और बिजनेस में लाभ दो चीजों आपको इस दौरान मिलनी हैं। लवलाइफ अच्छी होगी और आपके लिए संतान के भी योग बनेंगे। आपकी लाइफ में इस समय
मिथुन राशि वालों को गुरु और शुक्र का लाभ मिल रहा है। आपके करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी से अच्छी पार्टनरशिप होगी और बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे।