जून में गुरू का हो रहा है बड़ा बदलाव, किन राशियों के लिए जून के बाद बल्ले-बल्ले, जुलाई से अगस्त में मानें यह सलाह
गुरु की राशि में बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी कीबात करें तो गुरु अभी मिथुन राशि में है। जनवरी में गुरु मिथुन राशि में आ गए थे। इसके बाद 2 जून को गुरु कर्क राशि में आएंगे। क्या आपकी राशि पर भी होगा असर यहां पढ़ें
गुरु की राशि में बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी कीबात करें तो गुरु अभी मिथुन राशि में है। जनवरी में गुरु मिथुन राशि में आ गए थे। इसके बाद 2 जून को गुरु कर्क राशि में आएंगे। आपको बता दें कि गुरु की अभी अतिचारी चाल चजिसमें गुरु जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं। इसके बाद गुरु 31 अक्टूबर को सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में जाएंगे। 14 जुलाई से 12 अगस्त का समय थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि इस समय गुरु सूर्य के निकट जाएंगे, इससे गुरु की शक्ति कमजोर होगी। इस समय अच्छे कार्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस दौरान थोड़ा ध्यान दें। आपको बता दें गुरु कर्क राशि में आ रहे हैं। इस राशि में आकर गुरु अच्छे नतीजे देंगे, इसमें गुरु की स्थिति मजबूत होती है। इस दरान कर्क राशि के लोग इमोशनली तो संभलेंगे, आर्थिक तौर पर और परिवार के तौर पर भी ग्रोथ हासिल करेंगे। आध्यात्म में आपका विश्वास बढ़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अगर आपको कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप जुलाई और अगस्त के बीच नहीं कर सकते हैं। यह वो समय है जब गुरु के निकट सूर्य आ जाएंगे, इससे गुरु वीक हो जाएंगे। आप भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन करियर ग्रोथ के लिए कुछ नया करना आपके लिए अच्छा नहीं है।
किन राशियों के लिए अच्छा समय, बल्ले-बल्ले
मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए भी अच्छा दिन रहेगा, आप पढ़ाई लिखाई में आगे निकल सकते हैं। पर्सनल लाइफ में भी पार्टनर से आपकी जमेगी? जून के बाद आपकी इनकम अच्छी होगी। परिवार में आपका बॉन्ड मजबूत होगा। खुशियां ही खुशियां आएगीं।
कर्क राशि
कर्क राशि के लिए समय उत्तम है। करियर ग्रोथ, संतान से प्यार, प्रमोशन, इनकम बढ़ेगी। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। प्रोपर्टी से मैटर सुलझेंगे। माता की हेल्थ का ध्यान रखें।
धनु राशि
धनु राशि के लिए शादीशुदा लाइफ अच्छी होगी, अगर पार्टनक के साथ कोई बहस चल रही है, तो आपको मजबूत सपोर्ट मिलेगा, आपको पार्टनर के साथ फिर से आपको कहीं जाने का मौका मिलेगा।
मीन राशि
गुरु की कृपा से मीन राशि के लिए करियर में जून के बाद से अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप लवलाइप और पढ़ाई में जो दिक्कतें महसूस कर रहे थे वो भी जून के बाद से आपके लिए अच्छी हो जाएगी। आपको संतान की तरफ से जो चिंता थी, जून के बाद से सब धीरे-धीरे कम होंगी।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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