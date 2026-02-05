Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़horoscope in hindi budh nakshtra gochar in rahu nakshtra rahu double effect kumbh rashi know effect on zodiac
कुंभ राशि के बाद बुध 7 फरवरी से भी राहु के साथ, जानें किन राशियों को होगा लाभ, राहु कैसे डालेगा प्रभाव

कुंभ राशि के बाद बुध 7 फरवरी से भी राहु के साथ, जानें किन राशियों को होगा लाभ, राहु कैसे डालेगा प्रभाव

संक्षेप:

बुध अभी कुंभ राशि में गए हैं और अब 7 फरवरी को बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा। बुध का नक्षत्र परिवर्तन बहुत खास रहेगा, क्योंकि बुध राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। बुध के राहु के नक्षत्र में जाने से कई राशियों के लिए दिक्कतें होगीं, 

Feb 05, 2026 06:59 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बुध अभी कुंभ राशि में गए हैं और अब 7 फरवरी को बुध का नक्षत्र परिवर्तन होगा। बुध का नक्षत्र परिवर्तन बहुत खास रहेगा, क्योंकि बुध राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं। बुध के राहु के नक्षत्र में जाने से कई राशियों के लिए दिक्कतें होगीं, तो कई राशियों के लिए शुभ भी रहेंगे। राहु इस नक्षत्र में सिर्फ 15 फरवरी तक रहेंगे, इसके बाद राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि बुध अभी कुंभ राशि में ही रहेंगे और अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार बुध के इस महीने 3 परिवर्तन हुए हैं, इनमें दो नक्षत्र गोचर और एक राशि परिवर्तन है। अब मीन राशि में 10 अप्रैल को बुध प्रवेश करेगें। इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। इस तरह बुध की राहु के साथ डबल युति बन रही है, एक तरफ बुध शनि की कुंभ राशि में हैं और राहु भी वहां पहले से हैं, वहीं दूसरा अब बुध राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में ये डबल संयोग किन राशियों के लिए क्या परिवर्तन लाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बुध के नक्षत्र गोचर का किन राशियों पर होगा असर, राहु के डबल वार से

ऐसे में लोग नौकरी को लेकर अच्छे फैसले ले सकते हैं। आपके लिए नए निर्णय लेने का समय है, इसलिए ध्यान रखें कि जो फैसले ले रहे हैं, उनका आगे क्या परिणाम मिलेगा। आपको खास तौर पर शिक्षा के एरिया में आपके लिए अच्छा संयोग बन रहा है। आपको सीनियर्स से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन इसकी जवाबदेही के लिए भी तैयार रहें।

ये भी पढ़ें:शनि मीन में होंगे वक्री, जुलाई में साढ़ेसाती राशियों के लिए लाभ और हानि दोनों

कुंभ राशि के लोगों की सोच में कुछ बदलाव आ सकता है। आपको निवेश से भी इस दौरान लाभ हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। आपके लिए एक के बाद एक अच्छे ऑफर खरीददारी के लिए आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने विवेक से परख फैसले लेने हैं।

मकर राशि वालों के लिए धन लाभ के योग अचानक से बन सकते हैं। आपकी इनकम का ग्राफ इससे बढ़ जाएगा, लेकिन आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको हेल्थ और फाइनेंस दोनों में खास ध्यान देना होगा।

राहु किसका कारक है और आप पर किस तरह प्रभाव डालता है?

राहु को छाया ग्रह कहते हैं। अगर राहु आपकी लाइफ में सही नहीं है, तो आपको पर्सनल लाइफ, बेईमानी, गलतफहमी और शादीशुदा लाइफ से जुड़े कई मामलों का सामना करना पड़ सकता है। बुढ़ापे की बीमारी, शराब पीने का आदी. जिद्दी, स्मोकिंग, गुस्सा, स्किन इंफेक्शन आदि। राहु बुध के साथ फ्रेंडली होता है और शनि के साथ भी बहुत अधिक दिक्कतें नहीं करता है। किसी की लाइफ में 42 साल में राहु मिच्योर होता है।

बुध के फरवरी में नक्षत्र और ग्रह गोचर

फरवरी 7, 2026, शतभिषा शनिवार को 12:02 पी एम बजे

पूर्व भाद्रपद 25 फरवरी 15, 2026, रविवार को 05:07 पी एम बजे

कुम्भ फरवरी 3, 2026, मंगलवार को 05:24 पी एम बजे

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
budh Gochar Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने