Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope guru vakri mithun jupiter retrograde jane 12 rashiyon par kya prabhav Rashifal in hindi
वक्री गुरु के मिथुन राशि में आने पर बारह राशियों पर क्या प्रभाव होंगे

वक्री गुरु के मिथुन राशि में आने पर बारह राशियों पर क्या प्रभाव होंगे

संक्षेप:

Horoscope guru vakri: वक्री गुरु के मिथुन राशि में आने पर बारह राशियों पर प्रभाव होगा। कुछ के लिए अच्छे ऑप्शन तो कुछ के लिए परेशानियां भी आएंगी। 05 दिसंबर, 2025 को अपराह्न 03.38 बजे गुरु वक्री अवस्था में कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेेंगे। 

Tue, 2 Dec 2025 08:05 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वक्री गुरु के मिथुन राशि में आने पर बारह राशियों पर प्रभाव होगा। कुछ के लिए अच्छे ऑप्शन तो कुछ के लिए परेशानियां भी आएंगी। 05 दिसंबर, 2025 को अपराह्न 03.38 बजे गुरु वक्री अवस्था में कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेेंगे। मिथुन राशि में गुरु वक्री अवस्था में 11 मार्च, 2026 को प्रातः 08.58 तक रहेंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन का बारह राशियों पर प्रभाव :

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानें वक्री गुरु का मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर प्रभाव

मेष : वक्री गुरु के कारण मेषराशि वालों को मिश्रित प्रभाव। तरक्की। नए संबंध-संपर्क बनेंगे। छोटे भाई-बहनों के लिए शुभ समाचार।वृष :वक्री गुरु के कारण वृषराशि वालों की स्वास्थ्य तथा खरीददारी के नाम पर खर्च। महत्वपूर्ण कार्य में बाधा। विवाद से परहेज करना हितकर। मिथुन:वक्री गुरु के कारण मिथुन राशि वालों की पुरानी समस्या का समाधान। स्वास्थ्य लाभ। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की संभावना।

जानें वक्री गुरु का कर्क, सिंह और कन्या राशि पर प्रभाव

कर्क : वक्री गुरु के कारण कर्क राशि वालों के शुभ कार्यों में खर्च की अधिकता। निर्माण कार्य, चल-अचल संपत्ति में वृद्धि। रुके काम बनेंगे। सिंह : वक्री गुरु के कारण सिंहल राशि वालों की आर्थिक मामलों में अतिरिक्त प्रयास से लाभ। घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं।कन्या : वक्री गुरु के कारण कन्या राशि वालों की विवादपूर्ण सफलता। गलत निर्णय से हानि एवं परेशानी। कुछ मामलों में बड़ा आर्थिक लाभ।

जानें वक्री गुरु का तुला धनु, वृश्चिक राशि पर प्रभाव

तुला : वक्री गुरु के कारण तुला राशि वालों की प्रतिष्ठित लोगों से नए संबंध संपर्क बनेंगे। भविष्य की नई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ।वृश्चिक : वक्री गुरु के कारण वृश्चिक राशि वालों के निर्माण कार्य, स्वास्थ्य एवं नई खरीदारी पर खर्च। पैतृक संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ। धनु : वक्री गुरु के कारण धनु राशि वालों के नए संबंध, नई साझेदारी। नए कार्य-व्यवसाय में पूंजी निवेश। नए अनुभव की प्राप्ति।

जानें वक्री गुरु का मकर, कुंभ और मीन राशि पर प्रभाव

मकर: वक्री गुरु के कारण मकर राशि वालों को विवादित मामलों में सफलता। स्वास्थ्य समस्याओं में थोड़ी राहत। कार्यक्षेत्र एवं आर्थिक मामलों में तरक्की का दौर। कुंभ : वक्री गुरु के कारण कर्ककुंभराशि वालों के पूर्वानुमान संबंधी मामलों में मिश्रित सफलता, संतान संबंधी मामलों में शुभ-अशुभ दोनों प्रभाव। मीन : वक्री गुरु के कारण मीन राशि वालों की चल-अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री का समय। व्यापार-नौकरी में संघर्षपूर्ण तरक्की।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
vakri guru Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने