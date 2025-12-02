वक्री गुरु के मिथुन राशि में आने पर बारह राशियों पर क्या प्रभाव होंगे

संक्षेप: Horoscope guru vakri: वक्री गुरु के मिथुन राशि में आने पर बारह राशियों पर प्रभाव होगा। कुछ के लिए अच्छे ऑप्शन तो कुछ के लिए परेशानियां भी आएंगी। 05 दिसंबर, 2025 को अपराह्न 03.38 बजे गुरु वक्री अवस्था में कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेेंगे।

वक्री गुरु के मिथुन राशि में आने पर बारह राशियों पर प्रभाव होगा। कुछ के लिए अच्छे ऑप्शन तो कुछ के लिए परेशानियां भी आएंगी। 05 दिसंबर, 2025 को अपराह्न 03.38 बजे गुरु वक्री अवस्था में कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेेंगे। मिथुन राशि में गुरु वक्री अवस्था में 11 मार्च, 2026 को प्रातः 08.58 तक रहेंगे। गुरु के इस राशि परिवर्तन का बारह राशियों पर प्रभाव :

जानें वक्री गुरु का मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर प्रभाव मेष : वक्री गुरु के कारण मेषराशि वालों को मिश्रित प्रभाव। तरक्की। नए संबंध-संपर्क बनेंगे। छोटे भाई-बहनों के लिए शुभ समाचार।वृष :वक्री गुरु के कारण वृषराशि वालों की स्वास्थ्य तथा खरीददारी के नाम पर खर्च। महत्वपूर्ण कार्य में बाधा। विवाद से परहेज करना हितकर। मिथुन:वक्री गुरु के कारण मिथुन राशि वालों की पुरानी समस्या का समाधान। स्वास्थ्य लाभ। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की संभावना।

जानें वक्री गुरु का कर्क, सिंह और कन्या राशि पर प्रभाव कर्क : वक्री गुरु के कारण कर्क राशि वालों के शुभ कार्यों में खर्च की अधिकता। निर्माण कार्य, चल-अचल संपत्ति में वृद्धि। रुके काम बनेंगे। सिंह : वक्री गुरु के कारण सिंहल राशि वालों की आर्थिक मामलों में अतिरिक्त प्रयास से लाभ। घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं।कन्या : वक्री गुरु के कारण कन्या राशि वालों की विवादपूर्ण सफलता। गलत निर्णय से हानि एवं परेशानी। कुछ मामलों में बड़ा आर्थिक लाभ।

जानें वक्री गुरु का तुला धनु, वृश्चिक राशि पर प्रभाव तुला : वक्री गुरु के कारण तुला राशि वालों की प्रतिष्ठित लोगों से नए संबंध संपर्क बनेंगे। भविष्य की नई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ।वृश्चिक : वक्री गुरु के कारण वृश्चिक राशि वालों के निर्माण कार्य, स्वास्थ्य एवं नई खरीदारी पर खर्च। पैतृक संपत्ति संबंधी मामलों में लाभ। धनु : वक्री गुरु के कारण धनु राशि वालों के नए संबंध, नई साझेदारी। नए कार्य-व्यवसाय में पूंजी निवेश। नए अनुभव की प्राप्ति।

जानें वक्री गुरु का मकर, कुंभ और मीन राशि पर प्रभाव मकर: वक्री गुरु के कारण मकर राशि वालों को विवादित मामलों में सफलता। स्वास्थ्य समस्याओं में थोड़ी राहत। कार्यक्षेत्र एवं आर्थिक मामलों में तरक्की का दौर। कुंभ : वक्री गुरु के कारण कर्ककुंभराशि वालों के पूर्वानुमान संबंधी मामलों में मिश्रित सफलता, संतान संबंधी मामलों में शुभ-अशुभ दोनों प्रभाव। मीन : वक्री गुरु के कारण मीन राशि वालों की चल-अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री का समय। व्यापार-नौकरी में संघर्षपूर्ण तरक्की।