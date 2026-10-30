सिंह राशि में 87 दिन के लिए चले गुरु, एकस्ट्राऑर्डनरी रिजल्ट दिखाएंगे, सिंह समेत 5 राशियों पर क्या असर
guru gochar rashifal in hindi :87 दिनों के लिए गुरु सिंह राशि में जा रहे हैं। ऐसे में गुरु एक राशि को नहीं सभी राशियों को प्रभावित करेंगे। यहां हम आपको सिंह समेत 5 राशियों के बारे में बता रहे हैं।
गुरु कल से सिंह राशि में चले जाएंगे। गुरु सिंह राशि सिंह एकस्ट्राऑर्डनरी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। विश्व पटल पर तेजी से चीजें पलटेंगी। सोना चांदी भी तेजी से पैसों में बदलाव करेंगे। मघा नक्षत्र में ऐसा सिंह राशि का गुरु ऐश्वर्य भी देगा। सिंह राशि पर जब गुरु आएंगे तो वचर्सव भी दिलाएंगे। इस राशि के लोग अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें। ऐसे में आप फंस सकते हैं।31 अक्टूबर को सिंह राशि में गुरु जा रहे हैं। इस राशि में गुरु 24 जनवरी तक रहेगें, ऐसे में 87 दिनों में आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है और किन चीजों से बचकर चलें। इस दौरान महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। जिन जिन लोगों को गुरु का दान करना है वो इस दौरान करें, जैसे हल्दी, पीले कपड़े आदि कर सकते हैं। उन लोगों का दान इस समय में शुभ माना जाता है। गुरु की दृष्टि पचंम भाव और पहले भाव में रहेगी। अगर आप पर्सनलाइजेशन में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपनी कुंडली देख सकते हैं। इसे अपने आपसे जोड़कर देख सकते हैं। इस दौरान मंहगाई हुई, इस दौरान सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। यहां हम सिं राशि के बारे में बात करेंगे औरइसके साथ मेष से कर्क राशि के बारे में भी बात करेंगे।
मेष से कर्क राशि के लोगों को क्या फल मिलेंगे?
मेष राशि के लिए शिक्षा, क्रिएटिविटी और लवलाइफ में अच्छे फल देगा। आपको नई चीज सीखने को कहेगा साढ़ेसाती का बुरा प्रभाव भी कम होगा। वृषभ धन संपदा और मानसिक शांति में सुदार होगा। धन संबंधी प्लानिंग होगी। परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे। इससे आप हारपर सेंसेटिव रहेंगे।
मिथुन राशि वालों को अधिक मेहनत करना होगा। अधिक पैसा आएगा। छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य के भरोसे ना रहें। कर्क राशि वालों को उच्च के सिंह मिलेंगे। इनके फाइनेंस को कंट्रोल करेगा। आपके पास पैसा आएगा, आप सेविंग भी करेगी। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना जरूरी है, किसी के आगे कुछ भी बोलें तो सोच समझकर बोलें।
सिंह राशि वालों पर क्या होगा असर?
गुरु के सिंह गोचर सेसिंह राशि वालों की सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपका कद और ऊंचा होगा। संतान, शिक्षा और क्रिएटिव कार्यों में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। नौकरी करने वालों को करियर में प्रमोशन मिलेगी और लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां