चंद्र की राशि में होगा गुरु गोचर 2026, इन राशियों का बढ़ेगा धन, कारोबार

चंद्र की राशि में होगा गुरु गोचर 2026, इन राशियों का बढ़ेगा धन, कारोबार
Guru Rashifal Jupiter Transit 2026 : जल्द ही गुरु एक राशि से दूसरी राशि में एंटर करेंगे। गुरु की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है तो कुछ राशियों के लिए समय नॉर्मल या थोड़ा मुश्किल भी साबित हो सकता है।
Guru Rashifal Jupiter Transit 2026, गुरु गोचर : समय-समय गुरु अपनी चाल में बदलाव करते रहते हैं। गुरु का गोचर सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु भाग्य, ज्ञान, विवाह और संतान के कारक माने जाते हैं। आमतौर पर साल में एक बार गुरु अपनी चाल में बदलाव करते हैं। जल्द ही गुरु एक राशि से दूसरी राशि में एंटर करने वाले हैं। गुरु की चाल में बदलाव होने से कुछ राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है तो कुछ राशियों के लिए समय नॉर्मल या थोड़ा मुश्किल भी साबित हो सकता है। गुरु की शुभ चाल जीवन में खुशियां लेकर आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कर्क राशि में मंगलवार के दिन 2 जून, 2026 की रात में 02 बजकर 25 मिनट पर गुरु का गोचर होगा। चंद्र की कर्क राशि में गुरु 31 अक्टूबर की दोपहर तक विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं गुरु के कर्क गोचर से किन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं-
चंद्र की राशि में होगा गुरु गोचर 2026, इन राशियों का बढ़ेगा धन, कारोबार
कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर?
कर्क राशि वालों आपके लिए चंद्र की राशि में गुरु का गोचर करना बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। धन का आगमन होगा। व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी। गुरु के शुभ प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी।
वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर?
चंद्र की राशि में गुरु का गोचर करना वृषभ राशि के जातकों को लाभ दे सकता है। करियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे। कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं। समृद्धि का आगमन होगा। आपको अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर?
मिथुन राशि वालों चंद्र की राशि में गुरु का गोचर करना फायदेमंद माना जा रहा है। वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा। खर्च भी बढ़ सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। इस दौरान अपने बजट का ध्यान रखें। इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी। धन की स्थिति मजबूत होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा