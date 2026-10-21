1 नवंबर से चंद्रमा और केतु का संग छोड़ेंगे गुरु, सिंह राशि में जाएंगे, गुरु अगर नेगेटिव हैं तो क्या असर होगा?
Horoscope Guru: एक नवंबर से सूर्य की सिंह राशि में गुरु आ जाएंगे, इससे कई राशियों के लिए अच्छे और बुरे योग बनेंगे। आइए इसका क्या असर राशियों पर होगा।
ज्ञान संतान, विवाह, धन, भाग्य और शिक्षा के कारक माने गए हैं। आसमान में गुरु कार्तिक के महाने में अपनी मित्र राशि में जाने वाले हैं। इसके बाद 24 जनवरी 2027 तक ऐसे ही सिंह राशि में रहेंगे। गुरु पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। कर्क राशि से निकलकर गुरु अप सिंह राशि में आएंगे। चंद्रमा का संग और केतु का संग भी छूटेगा। गुरु एक नवंबर से राशि बदल रहे हैं और सूर्य की राशि सिंह में जा रहे हैं। आइए जानें 12 राशियों के लिए इसका क्या असर होगा और इससे किन राशियों को लाभ होगा।
गुरु अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव हैं तो क्या हो सकता है?
गुरु को लेकर आपको खास ध्यान देना है। गुरु जब आपकी कुंडली में नेगेटिव होंगे, तो आप कृतज्ञहीन होंगे। इसके लिए गुरु को लेकर आपको हमेशा कृतघ्न रहना होगा। गुरु जब आपकी कुंडली में नेगेटिव होते हैं, तो आपमें सही और गलत का पहचान नहीं रहता है। वो इंसान अपने फायदे लेकर ही सोचता है। कहा जाता है किअगर आपके पास मुश्किल आती है तो गुरु आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर आप गुरु का सम्मान कर रहे हैं तो गुरु को बल मिलता है। इसलिए जब गुरु पापी ग्रह मंगल, राहु के साथ, केतु के साथ है, शनि के साथ है तो आपका गुरु से लड़ाई या अपमान करा सकता है। 6,1, 12वें में है तो इससे व्यक्ति को नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है।
सभी 12 राशियों के लिए क्या बदलाव लाएंगे गुरु
मेष राशि के लिए भी विवाह में थोड़ा ध्यान देना होगा, हेल्थ को लेकर भी दिक्कतें होंगी। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु संतान के लिए अच्छे योग लेकर आएंगे। मिथुन राशि के लिए धन और विद्या में आपको लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए परिवार वालों की समस्याएं खत्म होगीं। सिंह राशि के लिए आप विज्ञान में आगे निलेंगे, मान सम्मान अच्छा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन वालों को भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कन्या राशि के लिए भी इस समय कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, हेल्थ को लेकर कोई टेंशन आपके लिए नहीं हैं। तुला राशि वालों के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। यात्रा से लाभ, अपने परिवार में चीजें सही होंगे, लेखन से जुड़े लोगों को इस दौान लाभ होगा। स्टूडेंट्स को भी इस समय लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को गुरु से राहत मिलने के यो हैं। आपको संतान के कारण आपको अच्छी खबर मिल सकती हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
धनु राशि वालों को भी लाभ मिलेगा। आपकी बातों से प्रभावित होंगे। मकर राशि वालों के लिए भी चीजें पहले से बहतर होंगी। इससे बुजुर्गों को भी अच्छे फल मिल सकते हैं। घर परिवार के लोगों के साथ भी सधार महसूस कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए केतु और गुरु की युति बनेगी कि आपके पास पैसा आएगा। दोस्त आपकी मदद करेंगे। पर्सनल लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए बनाकर चलें। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगी, इसमें आपको हेल्थ को लेकर खास ध्यान देना है। ऑफिस में आपको मेहनत का अच्छा फल इस दौरान मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां