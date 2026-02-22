गुरु मार्गी 2026: 11 मार्च को बदलेगी देवगुरु की चाल, इन 5 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम
Guru Margi : ज्योतिष में अगर किसी एक ग्रह को सबसे ज्यादा शुभ और भाग्य देने वाला माना जाता है, तो वह हैं देवगुरु बृहस्पति। कहा जाता है कि अगर गुरु की कृपा हो जाए, तो रास्ते के पत्थर भी सोना बन जाते हैं। अब 2026 में गुरु एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं।
Guru Margi: ज्योतिष में अगर किसी एक ग्रह को सबसे ज्यादा शुभ और भाग्य देने वाला माना जाता है, तो वह हैं देवगुरु बृहस्पति। कहा जाता है कि अगर गुरु की कृपा हो जाए, तो रास्ते के पत्थर भी सोना बन जाते हैं। अब 2026 में गुरु एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से गुरु मिथुन राशि में वक्री चाल चल रहे थे। जब गुरु उलटी चाल चलते हैं, तो जिंदगी में थोड़ी उथल-पुथल बनी रहती है। पंचांग के अनुसार अब 11 मार्च 2026 को सुबह 8 बजकर 58 मिनट से गुरु मार्गी होने जा रहे हैं, यानी उनकी चाल फिर से सीधी हो जाएगी। गुरु के मार्गी होते ही कई राशियों की जिंदगी में जो ब्रेक लगे हुए थे, वे हटने लगेंगे और काम आगे बढ़ने लगेंगे। आइए जानते हैं, गुरु के मार्गी होने से किन राशियों के शुरू होगा गोल्डन टाइम…
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना करियर में आगे बढ़ने का मौका लेकर आ रहा है। जो लोग काफी समय से प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब स्थिति अनुकूल होती दिख रही है। कामकाज में रुकावटें धीरे-धीरे दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पुराना फंसा हुआ पैसा या पहले किया गया निवेश वापस मिलने के संकेत हैं। घर का माहौल बेहतर रहेगा और परिवार में तालमेल बना रहेगा। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके पक्ष में जा सकता है।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह दौर भाग्य का पूरा साथ देने वाला साबित हो सकता है। धन से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी और आमदनी के अच्छे मौके बन सकते हैं। बैंक बैलेंस में सुधार दिखेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी। घर-परिवार में अगर किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो वह भी खत्म हो सकता है। पढ़ाई-लिखाई या नए हुनर सीखने में मन लगेगा और खुद को बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए राहत और स्थिरता लेकर आ सकता है।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना कामकाज में नई रफ्तार लाने वाला है। नौकरी हो या कारोबार, दोनों ही मामलों में अटके हुए काम आगे बढ़ते दिखेंगे। बिज़नेस करने वालों को कोई बड़ी डील या अच्छा मौका मिल सकता है, जिससे आगे की राह आसान होगी। परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा और पुराने रुके हुए काम बिना ज्यादा परेशानी के पूरे होंगे। मेहनत का फल मिलने लगेगा और किस्मत भी साथ देती नजर आएगी, बस अपनी कोशिशों में ढील न दें।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय खास तौर पर अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि गुरु इनके स्वामी ग्रह हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों और सलाह को महत्व देंगे। काम के सिलसिले में की गई यात्राएं फायदेमंद रहेंगी और इनसे अच्छे मौके मिल सकते हैं। नए निवेश या भविष्य की योजना बनाने के लिए भी यह समय अनुकूल माना जा सकता है। कुल मिलाकर इस दौरान आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप खुद को पहले से ज्यादा भरोसेमंद स्थिति में पाएंगे।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से जो थकान और तनाव बना हुआ था, उसमें अब राहत मिल सकती है। मानसिक दबाव कम होगा और मन पहले से ज्यादा शांत महसूस करेगा। नींद और आराम में सुधार होगा, जिससे काम करने का मन बनेगा। नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है और आगे बढ़ने के मौके खुल सकते हैं। पैसों की स्थिति भी धीरे-धीरे बेहतर होती दिखेगी। कुल मिलाकर इस बदलाव के बाद जीवन में सकारात्मकता लौटती नजर आएगी और आप खुद को ज्यादा संतुलित महसूस करेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि