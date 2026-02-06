गुरु का होली बाद होगा गोचर, वक्री से होंगे मार्गी, इन तीन राशियों के लिए धन लाभ के योग
Horoscope Guru margi:गरु अभी मिथुन राशि में हैं और इस साल जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। जून में गुरु कर्क राशि में जाएगें। गुरु की अतिचारी चाल के कारण गुरु जल्दी राशि बदल रहे हैं।
Guru gochar 2026: गुरु अभी मिथुन राशि में हैं और इस साल जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। जून में गुरु कर्क राशि में जाएगें। गुरु की अतिचारी चाल के कारण गुरु जल्दी राशि बदल रहे हैं। अभी गुरु की चाल के बारे में बात करें तो गुरु वक्री हैं और होली के बाद 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। गुरु के मार्गी होने से कई राशियों के लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। इन राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा और संतान से लेकर विवाह और धन की स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। अभी की बात करें तो गुरु ने दिसंबर 2025 में राशि परिवर्तन किया था और अब जून में गुरु मिथुन से कर्क राशि में जाएंगे। मार्च में सिर्फ गुरु की चाल में परिवर्तन होगा। यहां हम बता रहे हैं कि गुरु के चाल के परिवर्तन से किन राशियों को लाभ होगा। खास तौर पर तीन राशियों पर इसका खास असर होगा, आइए जानें कौन सी है वो राशियां उन पर क्या असर होगा।
धनु राशि वालों पर क्या असर
धनु राशि वालों को गुरु की मार्गी चाल से लाभ होगा। आपके लिए 11 मार्च के बाद स्थितियों में बदलाव होगा। आपके लिए गु़ड न्यूज मिलेंगे। आपको बिजनेस में भी लाभ के योग होंगे, लेकिन धन को लेकर आपको केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। विवाह के लिए आपके रास्ते खुलेगें। धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। गुरु इस राशि के स्वामी है।
तुला राशि वालों के लिए वक्री गुरु के लिए क्या असर
तुला राशि के लिए गुरु का गोचर लाभ वाला रहेगा। आपके लिए अटके काम बनने के योग हैं और आपको खास तौर पर निवेश से लाभ होगा, पहले का निवेश भी आपको लाभ दे सकते हैं। निवेश संपत्ति और शेयर दोनों में लेकिन आपको रिसर्च को लेकर खास ध्यान रखें।
मीन राशि वालों के लिए वक्री गुरु के लिए क्या असर
मीन राशि का स्वामी गुरु है। मीन राशि वालों के लिए गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए धन और समृद्धि का योग बन रहा है। नया काम की प्लानिंग कर सकते हैं,लेकिन लागू करने को लेकर अभी फैसला ना लें। मीन राशि के लिए अनुकूल योग हैं।
गुरु आपकी लाइफ पर कैसे असर डालते हैं?
गुरु को बुद्धि, वृद्धि और भाग्य का कारक माना जाता है। यह धन, आध्यात्म, वैल्यूज को भी दर्शाते हैं। गुरु हर किसी राशि के लिए खास है, इसलिए इसे गुरु का दर्जा मिला है। अगर किसी की राशि में गुरु अच्छा है, तो वो व्यक्ति आध्यात्म में झुकेगा, उसमें बुद्धि होगी, धन मिलेगा और संतान और विवाह के मामले में भी अच्छा होगा। गुरु आपकी लाइफ में लर्निंग और बुद्धि को बढ़ावा देते हैं। गुरु को एक राशि में आने पर 12 साल में एक बार आते हैं। गुरु की अतिचारी चाल में गुरु कुछ समय के लिए किसी राशि में तेजी से जाते हैं और जल्दी-जल्दी राशि बदलते, वापस उसी राशि में भी जाते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां