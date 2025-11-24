गुरु मार्गी होकर साल 2026 में किन राशियों को कराएंगे लाभ, भाग्य का साथ भी मिलेगा

संक्षेप: Guru Margi 2026: नए साल 2026 से गुरु मार्गी होने वाले हैं, जानें गुरु मार्गी होकर किस राशि के लोगों के लिए लाभ के योग लाएंगे। यहां पढ़ें गुरु के कारण किन राशियों को होगा लाभ

गुरु के गोचर की बात की जाए साल 2026 में तो आपको बता दें कि नए साल 2026 में गुरु सिर्फ दो बार गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे, इसके बाद 31 अक्टूबर को गुरु सिंह में गोचर करेंगे। साल 2026 में अगर गुरु के वक्री और मार्गी होने के बारे में बात की जाए , तो 11 नवंबर, 2025 को वक्री हुए गुरु अब 11 मार्च को मार्गी होंगे। गुरु के मार्गी होने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। कई राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा। इसके बाद साल के आखिर में गुरु फिर से वक्री होंगे। 13 दिसम्बर 2026, रविवार को वक्री होकर फिर अगले से अगले साल 2027 में 13 अप्रैल 2027 को मार्गी होंगे।इस प्रकार गुरु की अतिचारी चाल 2032 तक चालू रहेगी। आइए जानें नएसाल में गुरु के मार्गी होने से किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। यहां हमने आपको गुरु के साल के सभी गोचर के बारे में जानकारी दी है,इसमें गुरु के दो गोचर और एक-एक बार 2026 में मार्गी और वक्री होना लिखा है। यहां आप गुरु के साल 2026 में गुरु के मार्गी होने का राशियों पर असर और खासकर इससे किन राशियों को लाभ होने वाला है, इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं।

मेष राशि वालों के लिए गुरु लाएंगे लाभ गुरु के मार्गी होने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। ऑफिस लाइ्र में प्रमोशन से लेकर बिजनेस और करियर में भी लाभ मिलेगा। यहां पढ़ें किन राशियों के लिए गुरु का मार्गी होना भाग्य के साथ के साथ लाभ भी मिलेगा। गुरु का मार्गी होना मेष राशि के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आर्थिक हालात जो पहले बिल्कुल खराब हो गए थे, वो अब पहले से सही होंगे, आपके लिए करियर में आगे बढ़ने और तरक्की के योग है, लेकिन आपको मेहनत और अनुशासन से काम लेना होगा। जिन लोगों के शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, वो भी इस समय विवाह के बंधन में बंध सकते हैं।

मिथुन राशि वालों के लिए गुरु लाएंगे भाग्य का साथ मिथुन राशि वालों के लिए भी गुरु अच्छे योग लेकर आए है। इनकम जो पहले कम थी अब आपको लाभ देगी। आपके लिए कई जगह से निवेश के साधन भी बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। वहीं भाग्य के कारणबिजनेस में कुछ प्रोजेक्ट लटके हुए थे, वो भी आपको लाभ देंगे। बिजनेस के लोगों को इससे फायदा होगा।

वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भी लाभ के योग बन रहे हैं। इस राशि के लोगों को समाज में सम्मान मिलेगा। विद्या आर्थिक स्थिति में चार चांद लगेंगे। अभी बड़े फैसले सोच समझकर लें। संतान और लाइफ पार्टनर से आपको अच्छी खबर और लाभ दोनों मिलेंगे।