गुरु करेंगे कर्क में प्रवेश, इन राशियों का चमकेगा भाग्य तो ये 4 राशि वाले हो जाएं सावधान
जून 2026 का समय ज्योतिष के लिहाज से अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 2 जून की सुबह उनका यह गोचर होगा और कर्क राशि में आने के साथ ही उनका प्रभाव और मजबूत हो जाता है। बृहस्पति को वैसे भी सबसे शुभ ग्रह माना जाता है।
जून 2026 का समय ज्योतिष के लिहाज से अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरान देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 2 जून की सुबह उनका यह गोचर होगा और कर्क राशि में आने के साथ ही उनका प्रभाव और मजबूत हो जाता है। बृहस्पति को वैसे भी सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, और जब ये अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसका असर और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस बार 2 जून 2026 की सुबह करीब 6:30 बजे बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां ये उच्च के माने जाते हैं।
ज्योतिष में बृहस्पति को धन, ज्ञान, संतान, विवाह और समृद्धि का कारक कहा गया है। इसलिए इनका गोचर सीधा असर लोगों के जीवन के बड़े फैसलों और स्थितियों पर डालता है। खास बात ये है कि इस बार बृहस्पति लंबे समय तक कर्क राशि में रहेंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक यहीं से अपना प्रभाव देंगे।
आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर
मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए यह समय घर-परिवार के लिहाज से अच्छा रहेगा। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। अगर किसी पैतृक संपत्ति को लेकर मामला चल रहा था, तो उसमें राहत मिल सकती है। परिवार के साथ तालमेल बेहतर होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपने विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश न करें, नहीं तो छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला है। छोटे-छोटे काम जो पहले नजरअंदाज हो रहे थे, वही अब फायदा देंगे। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। लेकिन आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अगर आप टालमटोल करेंगे, तो अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी। बचत करने की आदत बनेगी और नए इनकम सोर्स भी खुल सकते हैं। परिवार में माहौल ठीक रहेगा, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा। जितना कमाएंगे, उतना ही बचाने की भी कोशिश करनी होगी, तभी असली फायदा दिखेगा।
कर्क राशि- कर्क राशि के लिए यह गोचर खास माना जा रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और फैसले लेने की क्षमता बेहतर होगी। लोग आपकी बात को महत्व देंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है, वरना चीजें उलटी भी पड़ सकती हैं।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं और कई बार ऐसा लगेगा कि पैसा रुक ही नहीं रहा। हालांकि ज्यादातर खर्च जरूरी कामों में ही होंगे। विदेश या बाहर से जुड़े कामों में फायदा मिल सकता है। सेहत को लेकर थोड़ी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।
कन्या राशि- कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय आय बढ़ाने वाला हो सकता है। पुराने संपर्क काम आएंगे और नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। कोई पुरानी इच्छा अब पूरी हो सकती है। लेकिन ज्यादा आराम करने की आदत नुकसान दे सकती है। एक्टिव रहना जरूरी है।
तुला राशि- तुला राशि वालों के करियर में बदलाव के संकेत हैं। मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। अगर आप खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगेंगे, तो टीमवर्क बिगड़ सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए भाग्य का साथ मिलने वाला है। धार्मिक कामों में मन लगेगा और नई जगहों की यात्रा के योग बनेंगे। पढ़ाई या करियर से जुड़े फैसले सही दिशा में जाएंगे। लेकिन रिश्तों में छोटी बातों को ज्यादा तूल देने से बचना होगा।
धनु राशि- धनु राशि के लिए यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा। कभी सब ठीक लगेगा, तो कभी अचानक कोई समस्या सामने आ सकती है। सेहत और पैसों दोनों पर ध्यान देना जरूरी होगा। हालांकि इन सबके बीच आपको कुछ ऐसे मौके भी मिलेंगे, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगे।
मकर राशि- मकर राशि के लोगों के लिए रिश्तों में सुधार का समय है। जीवनसाथी के साथ समझ बढ़ेगी और पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को अपनी सेहत और खर्च दोनों पर नजर रखनी होगी। काम में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट थोड़ा देर से मिलेगा। अगर आप धैर्य रखेंगे, तो धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में आती जाएगी।
मीन राशि- मीन राशि के लिए यह समय नए मौके लेकर आएगा। शुरुआत में कुछ झटके लग सकते हैं, जैसे नौकरी में बदलाव या प्लान का फेल होना। लेकिन यही बदलाव आगे चलकर बेहतर रास्ता खोलेंगे। रिश्तों में भी मजबूती आएगी और मन में स्थिरता धीरे-धीरे लौटेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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