कर्क राशि में गुरु का गोचर: किसी की बदलेगी किस्मत, तो कुछ लोग रोकें फालतू खर्चें, जानिए सभी 12 राशियों पर कैसा होगा असर

Guru Rashi Parivartan: 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। जानिए सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव। किस राशि की बदलेगी किस्मत और किसे फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। यह विस्तार, ज्ञान, भाग्य, प्रचुरता और समृद्धि के कारक ग्रह हैं। गुरु जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं, वहां आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। जब भी गुरु अपनी राशि बदलते हैं, तो पूरे संसार की ऊर्जा और विकास की दिशा बदल जाती है।

2 जून 2026, मंगलवार को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में कर्क राशि में गुरु का होना सबसे शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। कर्क एक जल तत्व की राशि है जो भावनाओं, परिवार, सुरक्षा, ममता और अंतरात्मा से जुड़ी है। गुरु का यह गोचर हमें बाहरी दिखावे से हटाकर मानसिक शांति और अपनों के करीब ले जाएगा।

गुरु गोचर का महत्व गुरु का कर्क राशि में गोचर लगभग एक साल तक रहेगा। इस दौरान लोग अधिक भावुक, परिवार उन्मुख और घरेलू सुख की ओर ध्यान देंगे। फिजूलखर्ची कम होगी और भविष्य की सुरक्षा पर फोकस बढ़ेगा। घर खरीदना, घर का नवीनीकरण, शिक्षा और आध्यात्मिक यात्राएं बढ़ेंगी। यह गोचर उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों पर गुरु का गोचर कैसा असर डालेगा।

मेष राशि मेष राशि वालों के लिए गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे। घर, वाहन, माता और सुख-सुविधाओं पर खास ध्यान रहेगा। अगर आप लंबे समय से घर या प्लॉट खरीदने की सोच रहे थे, तो यह समय बेहद अनुकूल है। माता का स्वास्थ्य और सहयोग अच्छा रहेगा। घरेलू सुख बढ़ेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई जल्दबाजी का फैसला ना लें।

वृषभ राशि गुरु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके बात करने के तरीके और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त सुधार होगा। प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ेगा और छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते सुधरेंगे। आर्थिक प्लानिंग के लिए यह बेहतरीन समय है। किसी को कोई ऐसा वादा ना करें जिसे निभाना आपके लिए भावनात्मक रूप से कठिन हो।

मिथुन राशि मिथुन राशि वालों के लिए गुरु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय धन, वाणी और परिवार की आय बढ़ने के मजबूत संकेत हैं। निवेश और बचत के अच्छे अवसर मिलेंगे। परिवार में आपकी अहमियत बढ़ेगी। पैसे आने पर दिखावे या लग्जरी चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें, क्योंकि बाद में पछतावा हो सकता है।

कर्क राशि कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर सबसे शुभ है, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि में उच्च के हो रहे हैं। आत्मविश्वास, सम्मान, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप मानसिक रूप से बहुत स्पष्ट और शांत महसूस करेंगे। नौकरी, बिजनेस या व्यक्तिगत जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। इस समय अति उत्साह में कोई गलती ना करें, जमीन से जुड़े रहें।

सिंह राशि सिंह राशि वालों के लिए गुरु बारहवें भाव में गोचर करेंगे। यह आध्यात्मिक विकास, विदेश यात्रा, खर्च और मोक्ष का भाव है। पुराने तनाव कम होंगे। दान-पुण्य और सेवा कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विदेश जाने या उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे लोगों के रास्ते खुल सकते हैं। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें व्यक्त करें।

कन्या राशि कन्या राशि वालों के लिए गुरु ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आय के स्रोत बढ़ेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी और बड़े भाई-बहन या दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। करियर में प्रमोशन या नया प्रोजेक्ट मिलने की प्रबल संभावना है। दोस्तों या सहकर्मियों से बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें।

तुला राशि तुला राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में यह गोचर किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरु दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे ऑफिस में आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी। आप धैर्य और समझदारी से बड़ी से बड़ी समस्या सुलझा लेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखें, काम का तनाव घर ना लाएं।

वृश्चिक राशि गुरु आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। लंबी दूरी की यात्राएं सुखद रहेंगी। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत फलदायी है। आप काफी आशावादी महसूस करेंगे। बड़े फैसले लेते समय केवल भाग्य के भरोसे ना रहें, व्यावहारिकता भी बनाए रखें।

धनु राशि धनु राशि वालों के लिए गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके जीवन में गहरे बदलाव लेकर आएगा। आर्थिक रूप से पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। यह समय पुराने निवेशों से लाभ पाने का है। रिश्तों में बहुत ज्यादा अधिकार जताने या पजेसिव होने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मकर राशि गुरु आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में मिठास आएगी। अगर पार्टनर के साथ कोई अनबन थी, तो वह दूर होगी। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नए और भरोसेमंद साथी मिलेंगे। रिश्तों में अपनी बात थोपने के बजाय सामने वाले की भावनाओं का भी सम्मान करें।

कुंभ राशि कुंभ राशि वालों के लिए गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपके कार्यक्षेत्र और दिनचर्या में अनुशासन लाएगा। आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक होंगे। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। नौकरी में स्थिरता आएगी। अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ना लें, वरना थकान महसूस होगी।

मीन राशि मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही आनंददायक रहने वाला है। गुरु का पंचम भाव में गोचर होने से प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी क्रिएटिविटी चरम पर होगी और आप अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रभावित करेंगे। प्यार के मामलों में भावनाओं के साथ-साथ हकीकत का भी ध्यान रखें।