Horoscope Guru gochar Mithun to kark rashi janein kis Rashi ko milega labh मिथुन से कर्क राशि में अक्टूबर में आएंगे गुरु, इसके बाद फिर दिसंबर में मिथुन में जाएंगे, जानें किनके लिए लाभ के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Guru gochar Mithun to kark rashi janein kis Rashi ko milega labh

मिथुन से कर्क राशि में अक्टूबर में आएंगे गुरु, इसके बाद फिर दिसंबर में मिथुन में जाएंगे, जानें किनके लिए लाभ के योग

Guru gochar:19 अक्तूबर 2025 को धन, संतान, के कारक ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 4 सितंबर को वापस गुरु मिथुन राशि में आ जाएगें। इस प्रकार 4 सितंबर तक गुरु कई राशियों के लिए लाभ के योग ला रहे हैं। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 12:20 PM
share Share
Follow Us on
मिथुन से कर्क राशि में अक्टूबर में आएंगे गुरु, इसके बाद फिर दिसंबर में मिथुन में जाएंगे, जानें किनके लिए लाभ के योग

Guru Rashi Parivartan : 19 अक्तूबर 2025 को धन, संतान, के कारक ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 4 सितंबर को वापस गुरु मिथुन राशि में आ जाएगें। इस प्रकार 4 सितंबर तक गुरु कई राशियों के लिए लाभ के योग ला रहे हैं। इस राशि के लोगों को धन से लेकर संतान और विवाह तक में अच्छे योग मिलेंगे। आपको बता दें कि गुरु अभी अतिचारी चाल से चल रहे हैं। इसलिए जल्दी-जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वरना गुरु एक साल में एक राशि में रहते हैं। कर्क राशि के गुरु आपके लिएधन लाभ के योग भी बनाएंगे। आइए जानते हैं कि गुरु किन राशियों के लिए लाभ के योग लाएंगे।

मेष राशि के लोगों के लिए गुरु अच्छे योग लाएंगे। कर्क राशि में आने पर आपको धन लाभ के संकेत बन रहे हैं। परिवार में मंगलकार्य हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए गुरु नौकरी से लेकर बिजनेस तक में अच्छे योग लाएंगे।

मिथुन राशि के लोगों के लिए बिजनेस में कोई नई डील लाभ दिला सकती है। आपको संतान से अच्छी खबर मिल सकती है, संतान की दिक्कत खत्म होगी। आपके लिए विवाह के योग भी बन सकते हैं। समाज में सम्मान के योग भी बन रहे हैं।

कन्या राशि के लोगों को पर्सनल लाइफ में अच्छे योग मिल सकते हैं। बिजनेस में चली आ रही बाधाएं कम होंगी। करियर में आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं।

ये भी पढ़ें:4 अक्टूबर का दिन शनि साढ़ेसाती वालों के लिए खास, शनि प्रदोष व्रत पर करें ये उपाय

वृश्चिक राशि वालों के लिए बिजनेस, नौकरी में प्रमोशन, अचानक लाभ के कारण धन वृद्धि हो सकती हैं। आपकी धर्म में रुचि बढ़ेगी, आपके लिए एजुकेशन में भी आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

guru gochar Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने