Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope guru gochar in kark rashi on 18 October 2025 then vakri know all zodiac predictions

Guru Gochar October: कर्क राशि में जाएंगे गुरु, फिर होंगे वक्री, जानें आपकी राशि पर क्या असर

बृहस्पति ग्रह 18 अक्तूबर, 2025 को रात्रि 09.39 बजे अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। आइए जानें गुरु के उच्च राशि कर्क में अतिचारी अवस्था में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, समीर उपाध्याय ज्योतिर्विदTue, 14 Oct 2025 07:13 AM
share Share
Follow Us on
Guru Gochar October: कर्क राशि में जाएंगे गुरु, फिर होंगे वक्री, जानें आपकी राशि पर क्या असर

बृहस्पति ग्रह 18 अक्तूबर, 2025 को रात्रि 09.39 बजे अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। यह 11 नवंबर, 2025 को रात्रि 10.11 बजे कर्क राशि में वक्री होंगे और पुनः 05 दिसंबर, 2025 को अपराह्न 03. 38 बजे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि अभी गुरु की अतिचारी दशा चल रही है, जिसमें गुरु बार-बार परिवर्तन करेंगे। वरना एक राशि में गुरु 12 महीने रहते हैं। अभी मिथुन से कर्क और फिर कर्क से मिशुन में गुरु के जानें से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें गुरु के उच्च राशि कर्क में अतिचारी अवस्था में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा :

मेष : नए कार्यों में संलग्नता। स्वरोजगार से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता। निवास, कार्य स्थल की प्रकृति में परिवर्तन की संभावना।

वृष : परिवर्तनकारी समय। परिवार में भाई-बहनों से जुड़े मांगलिक कार्य। पुरानी समस्याओं का समाधान होगा।

Astrology in Hindi, Religion News, Spiritual, हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, राशिफल - Hindustan
ये भी पढ़ें:शनि नवंबर के बाद साढ़ेसाती वाली राशियों में क्या करेंगे बदलाव जानें

मिथुन : आर्थिक लाभ। घर में मांगलिक कार्य। धन संचय। पुरानी समस्या का समाधान। अतिरिक्त प्रयास से महत्वपूर्ण काम बनेंगे।

कर्क : मिश्रित प्रभाव। विदेश यात्रा। मांगलिक कार्य। महत्वपूर्ण कार्यों में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता। स्वास्थ्य पर खर्च।

सिंह : निवास, कार्य स्थल में परिवर्तन। स्वास्थ्य, निर्माण कार्य तथा खरीदारी पर खर्च। ननिहाल से शुभ-अशुभ दोनों समाचार।

कन्या : लाभकारी परिवर्तन। नए कार्य में संलग्नता। आर्थिक तरक्की। नई जिम्मेदारी मिलेगी।

तुला : मिश्रित फल। निवास, कार्य स्थल में परिवर्तन। निर्माण कार्य, खरीदारी व मरम्मत पर खर्च की अधिकता। गलत निर्णय से आर्थिक क्षति।

वृश्चिक : कार्यक्षेत्र में लाभकारी परिवर्तन। कला, शिक्षा, खेल, मीडिया से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता।

धनु : संघर्षपूर्ण सफलता। संबंधों में तनाव। खर्च की अधिकता। महत्वपूर्ण कार्य में बाधा।

मकर : मांगलिक कार्य। आर्थिक लाभ। नई जगह की यात्रा। चल-अचल संपत्ति की खरीददारी।

कुंभ : संघर्षपूर्ण सफलता। पुरानी स्वास्थ्य समस्या का समाधान। कार्य स्थल में परिवर्तन। घर में स्वास्थ्य की समस्या।

मीन : संतान पक्ष के लिए शुभ। रुके कार्य बनेंगे। कार्यक्षेत्र में लाभकारी परिवर्तन। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
guru gochar Horoscope Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने