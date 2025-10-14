Guru Gochar October: कर्क राशि में जाएंगे गुरु, फिर होंगे वक्री, जानें आपकी राशि पर क्या असर

बृहस्पति ग्रह 18 अक्तूबर, 2025 को रात्रि 09.39 बजे अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। आइए जानें गुरु के उच्च राशि कर्क में अतिचारी अवस्था में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा

बृहस्पति ग्रह 18 अक्तूबर, 2025 को रात्रि 09.39 बजे अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। यह 11 नवंबर, 2025 को रात्रि 10.11 बजे कर्क राशि में वक्री होंगे और पुनः 05 दिसंबर, 2025 को अपराह्न 03. 38 बजे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि अभी गुरु की अतिचारी दशा चल रही है, जिसमें गुरु बार-बार परिवर्तन करेंगे। वरना एक राशि में गुरु 12 महीने रहते हैं। अभी मिथुन से कर्क और फिर कर्क से मिशुन में गुरु के जानें से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें गुरु के उच्च राशि कर्क में अतिचारी अवस्था में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा :

मेष : नए कार्यों में संलग्नता। स्वरोजगार से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता। निवास, कार्य स्थल की प्रकृति में परिवर्तन की संभावना।

वृष : परिवर्तनकारी समय। परिवार में भाई-बहनों से जुड़े मांगलिक कार्य। पुरानी समस्याओं का समाधान होगा।

मिथुन : आर्थिक लाभ। घर में मांगलिक कार्य। धन संचय। पुरानी समस्या का समाधान। अतिरिक्त प्रयास से महत्वपूर्ण काम बनेंगे।

कर्क : मिश्रित प्रभाव। विदेश यात्रा। मांगलिक कार्य। महत्वपूर्ण कार्यों में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता। स्वास्थ्य पर खर्च।

सिंह : निवास, कार्य स्थल में परिवर्तन। स्वास्थ्य, निर्माण कार्य तथा खरीदारी पर खर्च। ननिहाल से शुभ-अशुभ दोनों समाचार।

कन्या : लाभकारी परिवर्तन। नए कार्य में संलग्नता। आर्थिक तरक्की। नई जिम्मेदारी मिलेगी।

तुला : मिश्रित फल। निवास, कार्य स्थल में परिवर्तन। निर्माण कार्य, खरीदारी व मरम्मत पर खर्च की अधिकता। गलत निर्णय से आर्थिक क्षति।

वृश्चिक : कार्यक्षेत्र में लाभकारी परिवर्तन। कला, शिक्षा, खेल, मीडिया से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता।

धनु : संघर्षपूर्ण सफलता। संबंधों में तनाव। खर्च की अधिकता। महत्वपूर्ण कार्य में बाधा।

मकर : मांगलिक कार्य। आर्थिक लाभ। नई जगह की यात्रा। चल-अचल संपत्ति की खरीददारी।

कुंभ : संघर्षपूर्ण सफलता। पुरानी स्वास्थ्य समस्या का समाधान। कार्य स्थल में परिवर्तन। घर में स्वास्थ्य की समस्या।

मीन : संतान पक्ष के लिए शुभ। रुके कार्य बनेंगे। कार्यक्षेत्र में लाभकारी परिवर्तन। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता।