चंद्रमा के साथ मिलकर गुरु देंगे इन राशियों को लाभ, जानें कब से होगा ये परिवर्तन

Guru gochar Kark Rashi in October :देवताओं के गुरु, बृहस्पति इस साल दो बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला परिवर्तन मिथुन राशि में हो चुका है। अब गुरु अक्टूबर में राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु अक्टूबर में कर्क राशि में जाएंगे।

Guru Gochar in Kark Rashi October: देवताओं के गुरु, बृहस्पति इस साल दो बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला परिवर्तन मिथुन राशि में हो चुका है। अब गुरु अक्टूबर में राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु अक्टूबर में कर्क राशि में जाएंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति के राशि बदलने से कई राशियों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। गुरु के राशि बदलने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आपको बता दें कि गुरु कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को कर्क राशि में जाएंगे। आपको बता दें कि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं। गुरु के इस राशि में जानें से कई लोगों के लिए तनाव की समस्या भी कम होगी। इस राशि में गुरु 5 दिसंबर तक रहेंगे और 5 दिसंबर के बाद फिर मिथुन राशि में आएंगे। इस विशेष गोचर के कारण सभी 12 राशियों के जीवन में अलग-अलग स्तर पर परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिनमें से तीन राशियों का भाग्य विशेष रूप से चमक उठने वाला है।

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग उत्तम साबित होगा। गुरु अपनी राशि से निकलकर कर्क राशि में जाएंगे। आपकी राशि में मानसिक तौर पर समस्याएं कम होंगी। आपके लिए नए काम बनेंगे। आपके धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, इसके लिए आपको अभी से एफर्ट दिखाने होंगे। जो पहले से प्लानिंग पेंडिग थी, वो भी अब पूरी हो जाएगी।

वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु और चंद्रमा की युति अच्छी साबित होगी। आपके लिए संतान और धन की स्थिति अच्छी होगी। आपकी लाइप में सुख-समृद्धि आएगी। लेकिन इस युति से आपकी लाइफ की परेशानियां कम होंगी।

मीन राशि वालों के लिए गुरु के कर्क राशि में गोचर के दौरान नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर लाभ और उन्नति के योग बनेंगे। अगर शादी नहीं हुई है, तो गुरु आपको विवाह के योग बनाएंगे। इसके अलावा समाज में सम्मान मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

