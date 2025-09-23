Horoscope Guru Gochar before diwali in kark rashi 18 October 2025 these zodiac benefit दिवाली से पहले बड़ा परिवर्तन, गुरू की अतिचारी चाल, जानें किन राशियों को लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Horoscope Guru Gochar before diwali in kark rashi 18 October 2025 these zodiac benefit

दिवाली से पहले बड़ा परिवर्तन, गुरू की अतिचारी चाल, जानें किन राशियों को लाभ

Guru Gochar Rashifal in hindi 2025 :दिवाली से पहले गुरु का बड़ा परिवर्तन होने वाला है। गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दरअसल अक्टूबर की 18 तारीख को गुरू मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद दिसंबर में गुरु वापस इसी राशि में वापस आ जाएंगे। दरअसल अभी गुरु की अतिचारी चाल चल रही है, 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 09:39 AM
Guru Gochar kark rashi 2025 :दिवाली से पहले गुरु का बड़ा परिवर्तन होने वाला है। गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दरअसल अक्टूबर की 18 तारीख को गुरू मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद दिसंबर में गुरु वापस इसी राशि में वापस आ जाएंगे। दरअसल अभी गुरु की अतिचारी चाल चल रही है, जिसके कारण गुरू का यह परिवर्तन हो रहा है। गुरु, धन , विद्या, विवेक, धर्म-अध्यात्म के कारक ग्रह माने जाते है। ऐसे में दिवाली से पहले इनका राशि बदलना बहुत महत्व रखता है। आइए जाने इसके प्रभाव से किन राशियों के लिए लाभ के योग रहेंगे।

मिथुन राशि के लिए गुरु गोचर लाभ देने वाला रहेगा। इस राशि के जातकों के लिए अच्छे योग बनेंगे। आपके पास पैसा बनाने का मौका आएगा, इस दौरान सतर्कता से काम करें। आपके लिए यात्रा भी लाभदायक रहेगी। तनाव से दूर रहेंगे, मन शांत रहेगा।

​कन्या राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको संपत्ति, इनकम सभी में लाभ के योग बन रहे हैं। बहुत समय से कहीं पैसा लगा है, वो आपको मिल सकता है। आपको वाहन मिल सकता है। इसके अलावा ऑफिस में भी तरक्की मिलने के योग है।

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मनमुताबिक रिजल्ट मिलने के योग बन रहे हैं। पहले जहां नुकसान हो रहा था, वहीं अब आपको लाभ होगा। संतान की तरफ से कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है।

मकर राशि वालों की कोई डील फाइनल हो सकती है। आपके लिए धन लाभ के योग के साथ आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। इस राशि के लोगों के लिए शुभ संयोग बन रहे हैं। एक नहीं कई जगह से पैसा आएगा।

मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, पिछले समय से आई पैसों की तंगी दूर होगी। नौकरी में सफलता हाथ लग सकती है, खासकर अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

