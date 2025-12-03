Hindustan Hindi News
मिथुन राशि में इस डेट को ये दो ग्रह मिलकर बनाएंगे खास राजयोग, इन राशियों के लिए लाभ ही लाभ

मिथुन राशि में इस डेट को ये दो ग्रह मिलकर बनाएंगे खास राजयोग, इन राशियों के लिए लाभ ही लाभ

संक्षेप:

Gajkesari yog: गुरु और चंद्र का ग्रह गोचर एक शक्तिशाली राजयोग बनाने वाला है। इस योग के बनने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। 4 दिसंबर 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। 

Wed, 3 Dec 2025 11:44 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
गुरु और चंद्र का ग्रह गोचर एक शक्तिशाली राजयोग बनाने वाला है। इस योग के बनने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। 4 दिसंबर 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। वे कर्क से मिथुन राशि में एंट्री करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे। इससे गजकेसरी योग बनेगा। जब ये दोनों ग्रह मिथुन राशि में आएंगे, तो कुछ समय के लिए गजकेसरी योग का निर्माण होगा। कुंडली की मानें तो गजकेसरी योग ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत शुभ होता है। यह किसी की कुंडली में भी जब बनता है, जब चंद्रमा और बृहस्पति (गुरु) ग्रह केंद्र भाव 1, 4, 7, या 10वें भाव में एक साथ आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति का भाग्य चमकता है और उसे धन, वैभव, प्रतिष्ठा, सुख, बुद्धि सब मिलता है। आइए जानें इस योग के बनने से किन राशियों को लाभ होगा।

गजकेसरी योग से कन्या राशि को क्या लाभ
इस योग के बने से कन्या राशि के लिए भाग्य का रास्ता खुलेगा। इस राशि के लोगों के लिए इनकम के नए सोर्स बन रहे हैं। आपके लिए निवेश फायदा ला सकता है। इसलिए इस योग में सुख समृद्धि और भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। नौकरी में भी आपको अलग पहचान मिलेगी। आपके लिए नई सफलताए पाने के योग हैं।

गजकेसरी योग से मिथुन राशि को क्या लाभ
मिथुन राशि वालो के लिए यह राजयोग बहुत खास समय लेकर आ रहा है। आप अफने लंबे समय के लक्ष्यों को पा लेंगे। लवलाइफ शानदार रहने वाली है। आपके लिए लाइप में समृद्धि इंतजार कर रही है। प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के मौके आपके पास आएंगे।

गजकेसरी योग से मेष राशि को क्या लाभ
मेष राशि वालों को गजकेसरी योग से लाभ होगा। आपकी पर्सनल लाइफ में अच्छे पल देखने को मिलेंगे। जो प्रोजेक्ट लंबे समय से अटके थे, वो आपको इस समय मिल जाएंगे। आपके लिए बिजनेस में भी लाभ के योग बन रहे हैं। आपको मानसिक तौर पर आराम मिल सकता है। भाग्यवश आपको बिजनेस में भी लाभ होगा। निवेश और प्रोपर्टी से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा।

डिस्क्लेमर - यह खबर धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। जन्म कुंडली और ग्रह के प्रभाव संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए एक बार ज्योतिष विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
