मिथुन राशि में इस डेट को ये दो ग्रह मिलकर बनाएंगे खास राजयोग, इन राशियों के लिए लाभ ही लाभ

संक्षेप: Gajkesari yog: गुरु और चंद्र का ग्रह गोचर एक शक्तिशाली राजयोग बनाने वाला है। इस योग के बनने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। 4 दिसंबर 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है।

गुरु और चंद्र का ग्रह गोचर एक शक्तिशाली राजयोग बनाने वाला है। इस योग के बनने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। 4 दिसंबर 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। वे कर्क से मिथुन राशि में एंट्री करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे। इससे गजकेसरी योग बनेगा। जब ये दोनों ग्रह मिथुन राशि में आएंगे, तो कुछ समय के लिए गजकेसरी योग का निर्माण होगा। कुंडली की मानें तो गजकेसरी योग ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत शुभ होता है। यह किसी की कुंडली में भी जब बनता है, जब चंद्रमा और बृहस्पति (गुरु) ग्रह केंद्र भाव 1, 4, 7, या 10वें भाव में एक साथ आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति का भाग्य चमकता है और उसे धन, वैभव, प्रतिष्ठा, सुख, बुद्धि सब मिलता है। आइए जानें इस योग के बनने से किन राशियों को लाभ होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गजकेसरी योग से कन्या राशि को क्या लाभ

इस योग के बने से कन्या राशि के लिए भाग्य का रास्ता खुलेगा। इस राशि के लोगों के लिए इनकम के नए सोर्स बन रहे हैं। आपके लिए निवेश फायदा ला सकता है। इसलिए इस योग में सुख समृद्धि और भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। नौकरी में भी आपको अलग पहचान मिलेगी। आपके लिए नई सफलताए पाने के योग हैं।

गजकेसरी योग से मिथुन राशि को क्या लाभ

मिथुन राशि वालो के लिए यह राजयोग बहुत खास समय लेकर आ रहा है। आप अफने लंबे समय के लक्ष्यों को पा लेंगे। लवलाइफ शानदार रहने वाली है। आपके लिए लाइप में समृद्धि इंतजार कर रही है। प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के मौके आपके पास आएंगे।

गजकेसरी योग से मेष राशि को क्या लाभ

मेष राशि वालों को गजकेसरी योग से लाभ होगा। आपकी पर्सनल लाइफ में अच्छे पल देखने को मिलेंगे। जो प्रोजेक्ट लंबे समय से अटके थे, वो आपको इस समय मिल जाएंगे। आपके लिए बिजनेस में भी लाभ के योग बन रहे हैं। आपको मानसिक तौर पर आराम मिल सकता है। भाग्यवश आपको बिजनेस में भी लाभ होगा। निवेश और प्रोपर्टी से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा।