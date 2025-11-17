Hindustan Hindi News
2026 में गुरु चलेंगे अतिचारी चाल, आधे साल गुरु रहेंगे मार्गी, इन राशियों को भाग्य का साथ

संक्षेप: साल 2026 में गुरु की अतिचारी चाल रहेगी। गुरु वक्री होंगे,  दोबारा मार्गी होकर उसी राशि में आ जाएंगे। आपको बता दें कि गुरु की अतिचारी चाल साल 2032 तक चलेगी। इसका कई राशियों पर प्रभाव होगा।

Mon, 17 Nov 2025 11:21 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
साल 2026 में बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर होगा। गुरु 2 जून 2026 को कर्क राशि में आएंगे, इसके बाद सिंह राशि में गोचर 31 अक्टूबर 2026 को आएंगे। अभी की बात करें तो अभी गुरु कर्क राशि में हैं। 5 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में लौटेंगे। इस प्रकार साल 2026 में गुरु के दो गोच होंगे, पहला 2 जून 2026 को कर्क में गोचर और फिर 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में गोचर। ऐसा गुरु की अतिचारी चाल की वजह से हो रहा है। कर्क राशि में गुरु का गोचर होने पर कई राशियों के लिए अच्छे फल मिलेंगे। गुरु की अतिचारी चाल का मतलब है कि गुरु तेज गति से एक राशि को बहुत कम समय में पार करके वापस उसी राशि में लौट आएंगे, वक्री होंगे और फिर दोबारा मार्गी होकर उसी राशि में आ जाएंगे। आपको बता दें कि गुरु की अतिचारी चाल साल 2032 तक चलेगी। इका कई राशियों पर प्रभाव होगा।

किन राशियों पर रहेगा का गुरु का प्रभाव, मिलेगा भाग्य का साथ


मेष राशि वालों के लिए गुरु की चाल अच्छे नतीजे लाएगी। साल 2026 में गुरु का मार्गी होना और कर्क राशि में लाना अच्छे लाभ देगा। इस राशि में गुरु के आने से मेष वालों को धन लाभ के साथ रुके हुए काम पूरे होंगे। अचानक कोई डील मिलने से बिजनेसमैन को लाभ होगा। नौकरी में आपके लिए अच्छे योग हैं। मिथुन राशि साल 2026 में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा, जिन चीजों को लेकर आप निराश थे, वो सुख का कारण बनेंगे। जो लोग बिजनेस में है उनको यहां से अच्छा खासा लाभ मिलने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि साल 2026 में आपकी राशि में अच्छे समय का आगाज होगा। पुराने झगड़े इस समय सुलझ जाएंगे। संतान और धन को लेकर आपको अच्छी खबर मिलेगी। नौकरी में भी आपके सामने लाभ के मौके आएंगे। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां खत्म होगी।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

