जुलाई में गुरु होंगे अस्त, किन राशियों के लिए अच्छे योग, आपकी राशि पर क्या असर?
Guru asta 2026:जुलाई में गुरु अस्त हो रहे हैं, कर्क राशि में रहकर गुरु अस्त हो रहे हैं, इससे कई राशियों के लिए अच्छे योग बन रह हैं।
गुरु का अस्त होना ज्योतिष में बहुत खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु अस्त होते हैं तो शुभ विवाह के लिए दिक्कतें तो आती हैं, इससे आपके लिए कई तरह से चीजें 14 जुलाई 2026 से बदलेंगी। गुरु अस्त होने के कारण आपको गुरु के असर में कम मिलेंगे। आपको बता दें कि 12 अगस्त 2026 तक अस्त अवस्था में रहेंगे।
गुरु के अस्त होने के क्या मायने हैं?
गुरु के अस्त होने के कारण विवाहादि समस्त शुभ कार्य नहीं होते हैं। इस दिन से शुभ कार्यों जैसे विवाह आदि पर ब्रैक लग जाती है। इसके अलावा गुरु के कारण आपका भाग्य का साथ, धन समृद्धि आदि भी मिलता है। अगर गुरु अस्त हो रहे हैं तो आर्थिक तौर पर आपको दिक्कतें होंगी। मंदिरों की प्राण-प्रतिष्ठा भी नहीं होते हैं। दरअसल गुरु के आशीर्वाद यानी उदय होने पर विवाह आदि कार्य किए जाते हैं, क्योंकि गुरु इनके कारक हैं, अगर इनके अस्त होने पर विवाह आदि होंगे, तो गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये काफी कुछ आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु सही है तो आपको इससे विशेष हानि नहीं होगी।
मेष राशि के लिए क्या लाभ पाएंगे
गुरु अस्त की अवधि में मेष राशि के लोगों को आर्थिक तौर पर धन लाभ होगा। आपके लिए भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए कोई जील बहुत खास रहेगी। यह डील आपको लाभ देगी। आपके लिए एकस्ट्रा कमाई के सोर्स बन सकते हैं, जो आपको बिजनेस में भी लाभ देंगे। आपको रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।
कर्क राशि के लिए भी शुभ योग
कर्क राशि वालों के लिए गुरु का अस्त होना अच्छा लाभ देने वाला साबित हो सकता है। अगर आप देश से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो आपको इससे जुड़ी कई चीजों में मंजूरी मिल सकती है। सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे। आपके लिए चीजें आसान होंगी। संतान से जुड़ी भी अच्छी खबर आपको मिल सकती है।
धनु राशि वालों के लिए क्या है लाभ के योग
धनु राशि के लिए आपके लिए अच्छे योग है। आपको नौकरी में महिलाओं का साथ मिल सकता है। आपको ऑफिस में मान सम्मान मिलेगा। विवाह आदि से जुड़ी दिक्कतें भी आपकी दूर होंगी। कुछ लोगों का विवाह पक्का हो सकता है, विवाह हो सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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