दिवाली पर 6 राशियों की सोने जैसी चमकेगी किस्मत, शुक्र, चंद्र देंगे प्रॉफिट
Horoscope Diwali Rashifal Moon Transit Venus Shukra chandra gochar: ग्रहों की चाल से इस साल दिवाली पर कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। पंडित जी से जानें दिवाली पर ग्रहों की चाल किन राशियों को मालामाल बनाने वाली है-
Horoscope Diwali Rashifal Moon Transit Venus, दिवाली राशिफल : इस साल की दिवाली कुछ राशियों की किस्मत पलट सकती है। आज दिवाली के दिन कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इस बार दीपावली के दिन तुला राशि में सूर्य, चंद्र और बुध एक साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे बुधादित्य और त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। आज दिवाली पूजन पर स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग भी रहेगा। इससे पूजा पाठ का फल कई गुणा अधिक प्राप्त होगा और महालक्ष्मी व गणेशजी का आशीर्वाद बरसेगा। स्वाति नक्षत्र धन में वृद्धि और यश दिलाता है और आयुष्मान योग अत्यंत मंगलकारी कहा जाता है। यह सभी योग शुभता और शांति के प्रतीक माने गए हैं। ग्रहों की चाल से इस साल दिवाली पर कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। आइए पंडित जी से जानते हैं दिवाली पर ग्रहों की चाल किन राशियों का भाग्य निखारने वाली है-
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, ग्रहों की चाल और दिवाली की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र माना गया है। शुक्र को लक्ष्मी माता का एक रूप माना गया है। शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी मानी जाती हैं। चंद्र ग्रह जहां भी जाता है, उस घर को जीवित कर देता है, प्राण देता है, एनर्जाइज कर देता है। इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना होता है। इस आधार पर एक अच्छी स्थिति बन रही है।
दिवाली पर 6 राशियों की सोने जैसी चमकेगी किस्मत, शुक्र, चंद्र देंगे प्रॉफिट
1- मेष राशि वालों के लिए दिवाली का दिन कैसा रहेगा?
आज दिवाली पर शुक्र और चंद्र की चाल आपके लिए लाभकारी मानी जा रही है। थोड़ा स सेहत पर ध्यान दें। आपका भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। पैसों का लाभ मिलेगा।
2- वृषभ राशि वालों के लिए दिवाली का दिन कैसा रहेगा?
आज दिवाली पर शुक्र और चंद्र की चाल आपके लिए फायदेमंद मानी जा रही है। बिजनेस के क्षेत्र में आप विस्तार करने के बारे में सोच सकते हैं। धन की स्थिति अच्छी होगी।
3- मिथुन राशि वालों के लिए दिवाली का दिन कैसा रहेगा?
आज दिवाली पर शुक्र और चंद्र की चाल आपके लिए शानदार मानी जा रही है। नौकरी कर रहे हैं लोगों को अपने बॉस से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। धन लाभ होने के योग हैं।
4- कर्क राशि वालों के लिए दिवाली का दिन कैसा रहेगा?
आज दिवाली पर शुक्र और चंद्र की चाल आपके लिए शुभ मानी जा रही है। आपके प्रेम संबंध में चल रही मुश्किलें दूर होने लगेंगी। बिजनेस में पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा।
5- सिंह राशि वालों के लिए दिवाली का दिन कैसा रहेगा?
आज दिवाली पर शुक्र और चंद्र की चाल आपके लिए पॉजिटिव मानी जा रही है। हस्ट-पुष्ट रहेंगे। धन का आगमन भी होगा। कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है।
6- कन्या राशि वालों के लिए दिवाली का दिन कैसा रहेगा?
आज दिवाली पर शुक्र और चंद्र की चाल आपके लिए खास मानी जा रही है। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए समय बेहद ही शुभ माना जा रहा है।
आज दिवाली पर किन राशियों को रखना होगा खास ख्याल
पंडित जी के मुताबिक, दिवाली के दिन तुला राशि और कुंभ राशि को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अपने बजट पर ध्यान रखें। तनाव और झगड़े से दूर रहें। अच्छी संगति वाले लोगों के साथ रहें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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