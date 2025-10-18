Hindustan Hindi News
धनतेरस पर गुरु की बदली चाल से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल

संक्षेप: इस साल धनतेरस (18 अक्टूबर 2025) को देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलकर मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान, समृद्धि, विवाह, संतान और धर्म का कारक ग्रह कहा गया है। गुरु की चाल बदलने से सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ेगा।

Sat, 18 Oct 2025 11:04 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इस साल धनतेरस (18 अक्टूबर 2025) को देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलकर मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान, समृद्धि, विवाह, संतान और धर्म का कारक ग्रह कहा गया है। गुरु की चाल बदलने से सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। इस बार धनतेरस पर गुरु का गोचर होने से धन, करियर, रिश्ते, और अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ राशियों के लिए यह समय उन्नति और विस्तार का होगा तो कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं, धनतेरस 2025 के दिन बृहस्पति के कर्क राशि में प्रवेश करने से सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- धनतेरस से आपका भाग्य खुल सकता है। करियर में नई दिशा मिलेगी और काम की सराहना होगी। परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी और रुके हुए काम पूरे होंगे। वाहन या घर से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है।

वृषभ राशि- आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। भाई-बहनों या दोस्तों से सहयोग बढ़ेगा। यात्राएँ लाभकारी रहेंगी और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का समय भी सही रहेगा।

मिथुन राशि- पैसे और बोलचाल से जुड़ी चीजों में फायदा होगा। धन की स्थिति मजबूत होगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा। निवेश से लाभ हो सकता है, बस खर्चों पर थोड़ी लगाम रखें।

कर्क राशि- आपकी ही राशि में गुरु का प्रवेश हो रहा है, इसलिए आपके लिए यह समय नई शुरुआतों और सफलता का प्रतीक है। आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे। विवाह, प्रमोशन या सम्मान मिलने के योग हैं।

सिंह राशि- आपके लिए यह समय आत्मनिरीक्षण और संतुलन का रहेगा। किसी पुराने मामले का समाधान होगा। विदेश या दूर यात्रा के अवसर बन सकते हैं। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मन शांति की तलाश करेगा।

कन्या राशि- गुरु का गोचर आपके लिए उम्मीदों को साकार करने वाला साबित हो सकता है। पुरानी मेहनत का फल मिलेगा। मित्रों या सोशल सर्कल से लाभ होगा। करियर में नई दिशा और लोगों में आपकी छवि मजबूत होगी।

तुला राशि- कामकाज में शानदार उछाल देखने को मिलेगा। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा। यह समय प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने का है। पब्लिक लाइफ में भी पहचान बनेगी।

वृश्चिक राशि- भाग्य पूरी तरह साथ देगा। लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे। विदेश से जुड़ा कोई अवसर मिल सकता है। पढ़ाई, धर्म और यात्राओं में विशेष सफलता मिलेगी। यह समय विश्वास और आस्था को मजबूत करेगा।

धनु राशि- कुछ पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी। अचानक धन लाभ या इनकम बढ़ने की संभावना है। ध्यान, मेडिटेशन या आध्यात्मिक साधना में मन लगेगा। सेहत में भी सुधार दिखेगा।

मकर राशि- रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शादीशुदा जीवन में समझदारी और भरोसा मजबूत होगा। पार्टनर के साथ नया काम शुरू करने का समय शुभ रहेगा। अविवाहित लोगों को जीवनसाथी मिलने के संकेत हैं।

कुंभ राशि- आपके लिए यह समय मेहनत और परिणाम का है। पुराना संघर्ष अब रंग लाएगा। सेहत में सुधार होगा और काम में स्थिरता मिलेगी। प्रतियोगिता में जीत के योग भी बन रहे हैं।

मीन राशि- प्रेम, रचनात्मकता और संतान सुख से जुड़ा समय रहेगा। नई प्रेरणा मिलेगी और पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। कलाकारों और विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं।

योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
