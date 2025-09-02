Horoscope Chandra Grahan September 2025 rahu and chandrama yuti Rashifal Effect on Zodiac signs aries to pisces Eclipse: 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पर बनेगा ग्रहण योग, जानें राहु-चंद्रमा की युति का अपनी राशि पर प्रभाव, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Eclipse: 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पर बनेगा ग्रहण योग, जानें राहु-चंद्रमा की युति का अपनी राशि पर प्रभाव

Chandra Grahan Horoscope: 7 सितंबर को चंद्रमा व राहु मिलकर ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। ग्रहण योग का सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। जानें पंडित जी से आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा चंद्र ग्रहण पर बनने वाला ग्रहण योग।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 07:03 PM
Eclipse: 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पर बनेगा ग्रहण योग, जानें राहु-चंद्रमा की युति का अपनी राशि पर प्रभाव

Grahan Yog on 7 September 2025, Chandra Grahan Rashifal: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा पर यानी 7 सितंबर को लगेगा। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण के समय राहु व चंद्रमा एक ही राशि में विराजमान रहेंगे और मिलकर ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। ग्रहण योग का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण की घटना को अशुभ माना गया है। ऐसे में राहु व चंद्रमा की युति से बनने वाला ग्रहण योग भी राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हालांकि हर राशि पर ग्रहण योग का प्रभाव अलग-अलग हो सकता है। जानें पंडित जी से ग्रहण योग का अपनी राशि पर प्रभाव-

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए ग्रहण योग से आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्थिति खराब हो सकती है।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को व्यावसायिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट-कचहरी में हार मिल सकती है। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। स्वयं की सेहत पर भी नजर रखनी चाहिए।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण योग का प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा लेकिन अपमानित होने का भय रहेगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण योग सबसे खराब रहेगा। यह आपको आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रभावित करेगा। खासतौर पर अपनी सेहत का ध्यान रखें।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण योग के प्रभाव से स्वास्थ्य व जीवनसाथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को शत्रुओं से नुकसान हो सकता है। लेकिन अंत में शत्रुओं पर विजय मिल सकती है।

तुला राशि- तुला राशि वालों को मानसिक परेशानी हो सकता है। संतान पक्ष से दिक्कत हो सकती है। प्रेम में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को भूमि, भवन व वाहन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। मां का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। कोई बड़ा घरेलू कलह हो सकता है।

धनु राशि- धनु राशि वालों को नाक, कान व गला की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पराक्रम नकारात्मक परिणाम ला सकता है।

मकर राशि- चंद्रमा व राहु की युति से बनने वाला ग्रहण योग मकर राशि वालों को धन हानि करवा सकता है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को ग्रहण योग के प्रभाव से मानसिक व शारीरिक सेहत में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

मीन राशि- मीन राशि वालों को पार्टनरशिप में दिक्कत आ सकती है। मानसिक परेशानी हो सकती है। अनाप-शनाप खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज की स्थिति आ सकती है। संतान व प्रेम में दिक्कतें आ सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

