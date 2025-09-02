7 सितंबर का ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ, किन राशियों को रहना होगा सावधान

इस साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात 01:41 बजे प्रारंभ होगी और अगले दिन 8 सितंबर रात 11:38 बजे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 7 सितंबर से ही पितृ पक्ष शुरू हो रहे हैं। इस पूर्णिमा पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारत में दिखाई देगा। इसका सूतक काल मान्य रहेगा।

इस साल भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात 01:41 बजे प्रारंभ होगी और अगले दिन 8 सितंबर रात 11:38 बजे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 7 सितंबर से ही पितृ पक्ष शुरू हो रहे हैं। इस पूर्णिमा पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसका सूतक काल मान्य रहेगा। ग्रहण का असर कई राशियों पर भी पड़ेगा। दरअसल इस दिन कुंभ राशि में ग्रहण लग रहा है, जिसमें राहु भी पहले से विराजमान हैं, ऐसे में जानें किन राशियों के लिए स्थिति अच्छी होगी और किनको सावधान बरतनी होगी।

कुंभ राशि पर लग रहा है ग्रहण

ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस साल का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कुछ राशि वालों को सकारात्मक और कुछ राशि वालों को नकारात्मक फल मिलेंगे। इस ग्रहण के कारण मेष राशि वालों के लिए लाभ के संकेत मिल रहे हैं, वहीं वृष राशि वालों को सुख समृद्धि मिलेगी। कन्या और धनु वालों को शुभ फल और आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। मिथुन राशि के लिए मान नाश के संकेत मिल रहे हैं। वहीं कर्क राशि के लोगों को कष्ट महसूस होगा। सिंह राशि को स्त्रीपीड़ा तो तुला राशि को चिंता हो सकती है। वृश्चिक, मकर को किसी चीज की हानि होगी और कुंभ वालों को आघात लग सकता है।

कहां लगेगा ग्रहण और कब दिखेगा

यह चंद्रग्रहण रविवार 7 सितंबर को रात 9. 58 बजे लगेगा। समापन रात 1.26 मिनट पर होगा। चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। 7 सितंबर को लगने वाले चंद्रग्रहण का सूतक काल दोपहर 12.57 बजे शुरू हो जाएगा। यह भारत के अलावा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में, रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, पैसफिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में दृश्य होगा।