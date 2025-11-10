आज से बुध होंगे वक्री, फिर 23 को जाएंगे तुला राशि में, जानें किन दो राशियों के लिए लाभ के योग
संक्षेप: आज 10 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में रहकर वक्री हो गए हैं। इसके बाद 23 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे। आपको बता दें कि बुध को ग्रहों का राजा माना जाता है। ये ग्रह बुद्धि, वाणी से जुड़े कामों का कारक है।
आज 10 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में रहकर वक्री हो गए हैं। इसके बाद 23 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे। आपको बता दें कि बुध को ग्रहों का राजा माना जाता है। ये ग्रह बुद्धि, वाणी से जुड़े कामों का कारक है। जिन लोगों की कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, उन्हें, वाणी, बुद्धि से जुड़े एरिया में लाभ होता है। बुध वक्री भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, 30 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे, लेकिन जब तक वक्री रहेंगे, आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं, दो राशियों के लिए बुध अच्छे नतीजे लाएंगे, लेकिन बाकी सभी को अलर्ट रहना होगा। बुध 6 दिसंबर को फिर से वृश्चिक राशि में आएगें। आइए जानें बुध का वक्री होना और फिर तुला राशि में जाना इस महीने किन राशियों को प्रभावित करेगा। खासकर किन राशियों को लाभ होगा और किन राशियों को फिलहाल अपने कदम सोच समझकर चलना चाहिए।
किन राशियों के लिए बुध लाएंगे लाभ के योग
मकर राशि वालों के लिए बुध अच्छा योग लेकर आए हैं, इनकम के बढ़ने के योग के साथ बिजनेस या करियर में भी बुध लाभ कराएंगे। जो काम आपके बनते -बनते बिगड़ गएथे, वो आज भाग्य के कारण आज बनेंगे। सीनियर अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। मीन राशि वालों पर बुध की कृपा रहेगी, आपका भाग्य साथ देगा। करियर में आगे बढ़ने के योग हैं, इसके अलावा पैसों के मामले में आपके लिए उन्नति होती दिख रही है। अगर कोई निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं।
किन राशियों को बरतनी होगी सतर्कता
बुध के वक्री होने से मेष राशि वालों के लिए थोड़ा कठिनाई और संभलकर चलने वाला समय है। इस राशि के लोगों को पैसों के लेन-देन में नुकसान उठाना पड़ सकता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया। करियर और कारोबार में अचानक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि वालों की लवलाइफ में बुध दिक्कतें कर सकता हैं। इस समय बिजनेस या पार्टनर शिप में खास अलर्ट रहें। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।