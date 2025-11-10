Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope Budh vakri and Budh Gochar dhan labh yog for these zodiac
आज से बुध होंगे वक्री, फिर 23 को जाएंगे तुला राशि में, जानें किन दो राशियों के लिए लाभ के योग

आज से बुध होंगे वक्री, फिर 23 को जाएंगे तुला राशि में, जानें किन दो राशियों के लिए लाभ के योग

संक्षेप: आज 10 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में रहकर वक्री हो गए हैं। इसके बाद 23 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे। आपको बता दें कि बुध को ग्रहों का राजा माना जाता है। ये ग्रह बुद्धि, वाणी से जुड़े कामों का कारक है।

Mon, 10 Nov 2025 11:32 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज 10 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में रहकर वक्री हो गए हैं। इसके बाद 23 नवंबर को तुला राशि में जाएंगे। आपको बता दें कि बुध को ग्रहों का राजा माना जाता है। ये ग्रह बुद्धि, वाणी से जुड़े कामों का कारक है। जिन लोगों की कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है, उन्हें, वाणी, बुद्धि से जुड़े एरिया में लाभ होता है। बुध वक्री भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, 30 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे, लेकिन जब तक वक्री रहेंगे, आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं, दो राशियों के लिए बुध अच्छे नतीजे लाएंगे, लेकिन बाकी सभी को अलर्ट रहना होगा। बुध 6 दिसंबर को फिर से वृश्चिक राशि में आएगें। आइए जानें बुध का वक्री होना और फिर तुला राशि में जाना इस महीने किन राशियों को प्रभावित करेगा। खासकर किन राशियों को लाभ होगा और किन राशियों को फिलहाल अपने कदम सोच समझकर चलना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किन राशियों के लिए बुध लाएंगे लाभ के योग

मकर राशि वालों के लिए बुध अच्छा योग लेकर आए हैं, इनकम के बढ़ने के योग के साथ बिजनेस या करियर में भी बुध लाभ कराएंगे। जो काम आपके बनते -बनते बिगड़ गएथे, वो आज भाग्य के कारण आज बनेंगे। सीनियर अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। मीन राशि वालों पर बुध की कृपा रहेगी, आपका भाग्य साथ देगा। करियर में आगे बढ़ने के योग हैं, इसके अलावा पैसों के मामले में आपके लिए उन्नति होती दिख रही है। अगर कोई निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:120 दिनों के लिए गुरु के वक्री होने किन राशियों के लिए लाभ के योग, पढ़ें चार लकी

किन राशियों को बरतनी होगी सतर्कता

बुध के वक्री होने से मेष राशि वालों के लिए थोड़ा कठिनाई और संभलकर चलने वाला समय है। इस राशि के लोगों को पैसों के लेन-देन में नुकसान उठाना पड़ सकता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया। करियर और कारोबार में अचानक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि वालों की लवलाइफ में बुध दिक्कतें कर सकता हैं। इस समय बिजनेस या पार्टनर शिप में खास अलर्ट रहें। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
budh Gochar Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने