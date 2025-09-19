Horoscope budh surya yuti sun mercury conjunction in virgo lucky zodiac signs predictions 2 अक्टूबर तक बुध-सूर्य मिलकर इन 4 राशियों का करेंगे कल्याण, कन्या राशि में रहेंगे विराजमान, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
2 अक्टूबर तक बुध-सूर्य मिलकर इन 4 राशियों का करेंगे कल्याण, कन्या राशि में रहेंगे विराजमान

2 अक्टूबर तक बुध-सूर्य मिलकर इन 4 राशियों का करेंगे कल्याण, कन्या राशि में रहेंगे विराजमान

Kanya Rashi Mein Budh-Surya Yuti: बुध और सूर्य इस समय कन्या राशि में एक साथ विराजमान हैं। सूर्य-बुध के कन्या राशि में होने का कुछ राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जानें सूर्य-बुध की युति किन राशियों के लिए रहेगी लाभकारी।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 04:09 PM
Budh- Surya Yuti Kanya Rashi: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर ग्रह एक निश्चित समय में एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है। इस समय सूर्य-बुध कन्या राशि में विराजमान हैं। बुध ने 15 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश किया था और 17 सितंबर को सूर्य ने कन्या राशि में गोचर किया था। सूर्य-बुध की युति कन्या राशि में 2 अक्तूबर तक रहेगी। कन्या राशि में रहकर सूर्य-बुध कुछ राशियों को अच्छे फल प्रदान करेंगे। जानें सूर्य-बुध की युति किन राशियों के लिए रहेगी लाभकारी।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए सूर्य-बुध की युति अनुकूल साबित हो सकती है। इस समय आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आय में वृद्धि होगी और कोई बड़ी वित्तीय सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से उत्साह वापस आ सकता है।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए सूर्य-बुध की युति शुभ रहने वाली है। इस समय आपको सामाजिक मान-प्रतिष्ठा मिलेगी। कुछ जातकों को विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट या भूमिका मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। सेहत संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। इस समय आपको निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। नौकरी की तलाश करने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापारियों को नई डील मिल सकती है। कार्यों में मनचाही सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। जीवनसाथी के साथ अनबन खत्म होगी और आप क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को इस समय भाग्य का साथ मिलेगा और अचानक धन लाभ हो सकता है। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। नई नौकरी के अवसरों की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

