Horoscope Budh Shukra Gochar Mercury Venus Transit Rashifal Future Predictions

15 सितंबर से बदलेगा इन राशियों का भाग्य, बुध और शुक्र के गोचर से शुरू होगा अच्छा समय

ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने का विशेष महत्व होता है। ग्रहों की चाल बदलने का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों पर शुभ तो कुछ राशि वालों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। 15 सितंबर को 2 ग्रह एक साथ चाल बदलने जा रहे हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान Thu, 4 Sep 2025 11:03 AM
ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने का विशेष महत्व होता है। ग्रहों की चाल बदलने का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों पर शुभ तो कुछ राशि वालों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। 15 सितंबर को 2 ग्रह एक साथ चाल बदलने जा रहे हैं। इस दिन बुध कन्या राशि में और शुक्र सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध और शुक्र की चाल बदलने से कुछ राशि वालों का भाग्योदय होना तय है। इन राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, बुध और शुक्र की चाल बदलने से किन राशियों का शुरू अच्छा समय…

मेष राशि- मेष राशि वालों को धन लाभ होगा। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।अफसरों का सहयोग मिलेगा। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। नौकरी और कारोबार में वृद्धि होगी। प्रेम जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करें।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। माता के सहयोग से धन की प्राप्‍ति‍ होगी। नौकरी और व्यापार के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। आर्थिक मामलों में आपके लिए यह समय बेहद लकी रहेगा। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। पराक्रम रंग लाएगा और लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। आय के नए साधनों से धन लाभ होगा। नौकरी-कारोबार में तरक्की करेंगे। नए साल में शुक्रदेव की कृपा से सुख-सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे।

वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि के जातको को शुभ फल की प्राप्त होगी। अध्यात्म में मन बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में शामिल होंगे। नई जॉब का ऑफर मिलेगा। करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे। बिजनेस में लाभ होगा। प्रेम-संबंधों में मजबूती आएगी। सुखद समय व्यतीत होगा।

