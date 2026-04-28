बुध का गोचर मंगल की राशि मेष में, 2 दिन बाद से होगा फायदा ही फायदा
Budh Rashifal Mercury Transit 2026 : मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। मेष राशि में सूर्य पहले से ही बैठे हुए हैं। बुध के गोचर करते ही मंगल की राशि मेष में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा।
Budh Rashifal Mercury Transit, बुध का मेष गोचर : बुध ग्रह का गोचर ज्योतिष दृष्टि में खास महत्व रखता है। बुध ग्रहों के राजकुमार हैं, जिनकी चाल शुभ और अशुभ परिणाम लेकर आ सकती है। गुरु की मीन राशि में बुध गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 30 अप्रैल 2026 के दिन सुबह में 06 बजकर 55 मिनट बुध का गोचर मेष राशि में होगा। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल माने जाते हैं। मंगल की राशि में बुध 14 मई तक विराजमान रहने वाले हैं। मेष राशि में सूर्य पहले से ही बैठे हुए हैं। बुध के गोचर करते ही मंगल की राशि मेष में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध का गोचर शुभ होने पर करियर और जॉब में नए मौके और प्रमोशन के योग बनते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मेष राशि में बुध के गोचर होने से कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं बुध गोचर की लकी राशियों के बारे में-
बुध का गोचर मंगल की राशि मेष में, 2 दिन बाद से होगा फायदा ही फायदा
मेष राशि वालों के लिए सूर्य, बुध का गोचर कैसा रहेगा?
मंगल की राशि मेष में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनना मेष राशि के लिए उत्तम माना जा रहा है। अच्छी डील मिल सकती है। मान-सम्मान मिलेगा। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। काम को लेकर आपकी तारीफ भी होगी। दोस्तों के साथ समय बिताना आज अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में जीत हासिल करेंगे।
सिंह राशि वालों के लिए सूर्य, बुध का गोचर कैसा रहेगा?
मंगल की राशि मेष में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनना सिंह राशि के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा। बिजनेस में आ रही दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। आपकी आय में वृद्धि होगी। कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। आप अपनी प्रतिभा से सभी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है।
मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य, बुध का गोचर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के लिए मंगल की राशि मेष में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनना लाभकारी माना जा रहा है। करियर और आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। व्यापार करने वालों को प्रॉफिटेबल डील मिल सकती है। मन खुश रहेगा। पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। मौज मस्ती वाला माहौल रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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