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आज से इन 3 राशियों का जीवन किसी राजा से कम नहीं, बुध गोचर से खूब होगा लाभ

Apr 22, 2026 06:08 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Horoscope Budh Rashifal Mercury transit 2026 : बुध के नक्षत्र में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होने से कुछ राशियों को शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध के नक्षत्र गोचर की लकी राशियां-

आज से इन 3 राशियों का जीवन किसी राजा से कम नहीं, बुध गोचर से खूब होगा लाभ

Horoscope Budh Rashifal Mercury transit 2026, बुध का नक्षत्र गोचर : समय-समय पर बुध गोचर करते हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होने से सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। ग्रहों के राजकुमार बुध का नक्षत्र परिवर्तन होने से कुछ राशियों पर पॉजिटिव तो कुछ राशियों पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 22 अप्रैल 2026 को बुधवार के दिन रेवती नक्षत्र में दोपहर के टाइम 01 बजकर 41 मिनट पर बुध ने गोचर किया है। रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। इस नक्षत्र में बुध का गोचर 29 अप्रैल 2026 तक होगा। बुध के नक्षत्र में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होने से कुछ राशियों को शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध के नक्षत्र गोचर की लकी राशियां-

आज से इन 3 राशियों का जीवन किसी राजा से कम नहीं, बुध गोचर से खूब होगा लाभ

कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

कर्क राशि के लोगों के लिए बुध के नक्षत्र में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होना लाभकारी साबित हो सकता है। पॉजिटिव रहेंगे। साहसी और पराक्रमी बने रहेंगे। करियर में प्रमोशन के कई नए मौके मिलने वाले हैं। जीवन में कई बदलाव हो सकते हैं। अपने काम के लिए तारीफ भी बटोरेंगे।

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वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

बुध के नक्षत्र में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होना वृषभ राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। संतान पक्ष की तरफ से कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ चल रही अनबन दूर होने लगेगी। व्यापारियों को धन लाभ होने की संभावना है।

कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

कुंभ राशि के जातकों बुध के नक्षत्र में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होना आपके लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है। हर काम में तरक्की करेंगे। न्यू जॉब की तलाश कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। इस दौरान आप भाग्यशाली रहेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। वहीं, हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है।क्ष`

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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