Budh, surya gochar: साल के आखिर में दो बड़े ग्रहों का बदलाव, जाते-जाते किन राशि को लाभ दे जाएगा?

संक्षेप: ग्रहों के राजा सूर्य गुरु की राशि धनु में विराजमान हैं, इसी राशि में शुक्र भी विराजमान हैं। इन दोनों के कारण शुक्र आदित्य योग बन रहा है, इसके बाद अब सूर्य का एक योग परिवर्तन होने वाला है, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं।

ग्रहों के राजा सूर्य गुरु की राशि धनु में विराजमान हैं, इसी राशि में शुक्र भी विराजमान हैं। इन दोनों के कारण शुक्र आदित्य योग बन रहा है, इसके बाद अब सूर्य का एक योग परिवर्तन होने वाला है, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं। 29 दिसंबर को सूर्य पूर्वाषाढा नक्षत्र में जाएंगे। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, ऐसे में सूर्य और शुक्र की फिर युति बनेगी। इस साल के आखिर में बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वहीं सूर्य भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे में जानें इससे किन राशियों की लाइफ में बदलाव आएगा। पूर्वाषाढा दिसम्बर 29, 2025, सोमवार को 06:37 बजे सुबह सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानें सूर्य का नक्षत्र गोचर का राशियों पर असर

मेष राशि वालों के लिए शनि अच्छा समय लाएंगे। साल के जाते जाते इस राशि को अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में आपके लिए कोईडील लाभ दे जाएगी, बिजनेस में भी पैसा बढ़ने के योग बन रहे हैं।करियर को लेकर बड़ा फैसला आपको लाभ देगा। इस गोचर का असर सूर्य की सिंह राशि पर भी होगा। इन लोगों में गजब का कॉन्फिडेंस आएगा और ये लोग कई काम पूरे करना लेंगे। सरकारी नौकरी का एग्जाम देने वालों के लिए अच्छा समय है। अच्छी खबर मिल सकती है। धनु राशि के लोगों को सूर्य भगवान मनचाहा लाभ देंगे। इस राशि में गुरु और सूर्य के कारण विवाह के योग तो बनेंगे, साथ ही धनलाभ के भी मौके आएंगे।

29 को ही बुध जाएंगे धनु राशि में

बुध ग्रह अभी वृश्चिक में हैं और साल के आखिर में 29 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे। इस राशि में पहले से ही सूर्य, शुक्र विराजमान हैं। आपको बता दें कि बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का कारक ग्रह है, जब ये गुरु की राशि में आएंगे तो कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

बुध के धनु में जाने से किन राशियों को लाभ

साल 2025 का अंतिम गोचर मेष राशि के लिए शुभ योग लेकर आ रहा है, बिजनेस, शिक्षा और एजुकेशन के मामलों में आपके लिए आगे बढ़ने के मौके आएंगे। बस आपको उन मौकों को पहचानना है। सिंह राशि के लोगों को क्रिएटिविटी से लाभ होगा, चाहे नौकरी हो या आपका बिजनेसष आके लिए लवलाइफ में अच्छे फल मिलेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ सभी तरह के झगड़े कम हो जाएंगे। आपकी अच्छी इमेज बनेगी। धनु राशि वालों को वाणी से जुड़े कामों में लाभ होगा। आपकी आत्नविश्वास डबल होगा। बिजनेस में अचानक लाभ की स्थिति बनेगी। कुंभ राशि के लोगों को कहीं पैसा लगाने से लाभ मिलेगा।

