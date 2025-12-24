Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope budh Rashi parivartan in dhanu rashi and Surya nakshtra in 29 december 2025 know which zodiac benefit
Budh, surya gochar: साल के आखिर में दो बड़े ग्रहों का बदलाव, जाते-जाते किन राशि को लाभ दे जाएगा?

Budh, surya gochar: साल के आखिर में दो बड़े ग्रहों का बदलाव, जाते-जाते किन राशि को लाभ दे जाएगा?

संक्षेप:

ग्रहों के राजा सूर्य गुरु की राशि धनु में विराजमान हैं, इसी राशि में शुक्र भी विराजमान हैं। इन दोनों के कारण शुक्र आदित्य योग बन रहा है, इसके बाद अब सूर्य का एक योग परिवर्तन होने वाला है, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं।

Dec 24, 2025 02:13 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ग्रहों के राजा सूर्य गुरु की राशि धनु में विराजमान हैं, इसी राशि में शुक्र भी विराजमान हैं। इन दोनों के कारण शुक्र आदित्य योग बन रहा है, इसके बाद अब सूर्य का एक योग परिवर्तन होने वाला है, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं। 29 दिसंबर को सूर्य पूर्वाषाढा नक्षत्र में जाएंगे। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, ऐसे में सूर्य और शुक्र की फिर युति बनेगी। इस साल के आखिर में बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वहीं सूर्य भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे में जानें इससे किन राशियों की लाइफ में बदलाव आएगा। पूर्वाषाढा दिसम्बर 29, 2025, सोमवार को 06:37 बजे सुबह सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानें सूर्य का नक्षत्र गोचर का राशियों पर असर
मेष राशि वालों के लिए शनि अच्छा समय लाएंगे। साल के जाते जाते इस राशि को अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में आपके लिए कोईडील लाभ दे जाएगी, बिजनेस में भी पैसा बढ़ने के योग बन रहे हैं।करियर को लेकर बड़ा फैसला आपको लाभ देगा। इस गोचर का असर सूर्य की सिंह राशि पर भी होगा। इन लोगों में गजब का कॉन्फिडेंस आएगा और ये लोग कई काम पूरे करना लेंगे। सरकारी नौकरी का एग्जाम देने वालों के लिए अच्छा समय है। अच्छी खबर मिल सकती है। धनु राशि के लोगों को सूर्य भगवान मनचाहा लाभ देंगे। इस राशि में गुरु और सूर्य के कारण विवाह के योग तो बनेंगे, साथ ही धनलाभ के भी मौके आएंगे।

29 को ही बुध जाएंगे धनु राशि में
बुध ग्रह अभी वृश्चिक में हैं और साल के आखिर में 29 दिसंबर को धनु राशि में जाएंगे। इस राशि में पहले से ही सूर्य, शुक्र विराजमान हैं। आपको बता दें कि बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार और संचार का कारक ग्रह है, जब ये गुरु की राशि में आएंगे तो कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

ये भी पढ़ें:सूर्य की उपासना से होती है पाप मुक्ति, रोगनाश, दीर्घायु, सुख की प्राप्ति और दरिद
ये भी पढ़ें:साल के आखिर में गुरु की राशि में जाएंगे बुध, इन राशियों के लिए रहेगा बेस्ट

बुध के धनु में जाने से किन राशियों को लाभ
साल 2025 का अंतिम गोचर मेष राशि के लिए शुभ योग लेकर आ रहा है, बिजनेस, शिक्षा और एजुकेशन के मामलों में आपके लिए आगे बढ़ने के मौके आएंगे। बस आपको उन मौकों को पहचानना है। सिंह राशि के लोगों को क्रिएटिविटी से लाभ होगा, चाहे नौकरी हो या आपका बिजनेसष आके लिए लवलाइफ में अच्छे फल मिलेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ सभी तरह के झगड़े कम हो जाएंगे। आपकी अच्छी इमेज बनेगी। धनु राशि वालों को वाणी से जुड़े कामों में लाभ होगा। आपकी आत्नविश्वास डबल होगा। बिजनेस में अचानक लाभ की स्थिति बनेगी। कुंभ राशि के लोगों को कहीं पैसा लगाने से लाभ मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Surya Gochar budh Gochar Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने