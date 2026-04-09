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11 अप्रैल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध गोचर से होगा लाभ

Apr 09, 2026 09:03 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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11 अप्रैल को बुध ग्रह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर 30 अप्रैल तक रहेगा। बुध को ज्योतिष में बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है। ऐसे में इसका असर सीधे लोगों की सोच और कामकाज पर देखने को मिलेगा।

11 अप्रैल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बुध गोचर से होगा लाभ

11 अप्रैल को बुध ग्रह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर 30 अप्रैल तक रहेगा। बुध को ज्योतिष में बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है। ऐसे में इसका असर सीधे लोगों की सोच और कामकाज पर देखने को मिलेगा। मीन राशि जल तत्व की राशि है, जिसे भावनाओं और कल्पना से जोड़ा जाता है। ऐसे में बुध के यहां आने से तर्क और भावना का मिला-जुला असर रहेगा। ज्योतिष के अनुसार मीन में बुध नीच का होता है, इसलिए इस दौरान कई बार चीजें साफ समझ में नहीं आतीं और कन्फ्यूजन बना रहता है। हालांकि, क्रिएटिव काम करने वालों के लिए यह समय ठीक माना जाता है।

इस गोचर का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन वृषभ, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। इन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय नए लोगों से जुड़ने का रहेगा। काम के सिलसिले में संपर्क बढ़ेंगे और आगे चलकर इसका फायदा भी मिल सकता है। मीडिया और फिल्म से जुड़े लोगों को अपने काम के लिए पहचान मिल सकती है। दोस्तों या किसी ग्रुप के जरिए आय के नए मौके बन सकते हैं। जल्दी फायदा लेने के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय नए विचार लेकर आ सकता है। काम में कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। अपनी बात को बेहतर तरीके से रख पाएंगे। प्रेम जीवन में भी स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है। हालांकि, निवेश के मामलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी है।

मकर राशि- मकर राशि के लोगों के लिए यह समय सामान्य रहेगा। बातचीत में सुधार होगा, लेकिन कुछ मामलों में भ्रम भी बना रह सकता है। पैसों के मामले ठीक रहेंगे। पढ़ाई करने वालों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। छोटी यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं।

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कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए खर्च बढ़ने के संकेत हैं। अचानक कुछ ऐसे खर्च आ सकते हैं, जिनकी पहले योजना नहीं थी। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को इस दौरान मौका मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ हो सकता है।

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मीन राशि- मीन राशि के लिए यह गोचर खास रहेगा क्योंकि बुध इसी राशि में आ रहा है। इस दौरान कल्पनाशक्ति बढ़ेगी और नए विचार आएंगे। हालांकि, कई बार साफ निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में जल्दबाजी से बचना चाहिए। बोलचाल और व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। ज्योतिष के अनुसार हरे रंग की चीजों का दान करना शुभ माना गया है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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