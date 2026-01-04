बुध के मकर राशि में प्रवेश से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Hindustan Hindi News
Jan 04, 2026 10:12 pm IST
Mercury Transit : ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। बुध को बुद्धि, तर्कशक्ति, वाणी, संचार, शिक्षा, लेखन, व्यापार, सौदेबाजी, मित्रता, सामाजिक संबंधों, छोटी यात्राओं, सूचना-प्रेषण और नर्वस सिस्टम का कारक ग्रह माना जाता है। 17 जनवरी को बुध धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध के मकर राशि में प्रवेश करने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, बुध के राशि परिवर्तन करने से किन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम-

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए बुध का मकर राशि में प्रवेश करियर में मजबूती लेकर आएगा। कामकाज में आपकी सोच ज्यादा साफ होगी और फैसले सही दिशा में जाएंगे। ऑफिस या बिज़नेस में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। जो लोग नौकरी बदलने या प्रमोशन की कोशिश में हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलना शुरू होगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर धन और शिक्षा से जुड़े मामलों में लाभ देगा। रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन सकते हैं। किसी निवेश या योजना को लेकर पहले जो भ्रम था, वह दूर होगा। छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा है, पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। परिवार में आपकी समझदारी की सराहना होगी।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए बुध का यह गोचर बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सकता है। क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए असर और गहरा होगा। सोचने-समझने की क्षमता तेज़ होगी। बिज़नेस, मीडिया, लेखन, कम्युनिकेशन या सेल्स से जुड़े लोगों को खास फायदा मिलेगा। आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी और गलतफहमियां दूर होंगी। काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अच्छे से निभाएंगे। संतान से जुड़ी खुशी या अच्छी खबर भी मिल सकती है।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए तो बुध का यह गोचर खास तौर पर शुभ माना जा रहा है। आपकी सोच और बोलने की शैली दोनों मज़बूत होंगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। करियर, बिजनेस और पैसों से जुड़े मामलों में फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

