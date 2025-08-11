Horoscope budh margi today budh gochar in singh rashi on 30 august 2 zodiac got benefit ‌Budh Gochar:बुध हो गए मार्गी, 30 को सिंह राशि में करेंगे प्रवेश, इन राशियों के लिए लाभ के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope budh margi today budh gochar in singh rashi on 30 august 2 zodiac got benefit

‌Budh Gochar:बुध हो गए मार्गी, 30 को सिंह राशि में करेंगे प्रवेश, इन राशियों के लिए लाभ के योग

Budh Vakri : बुध ग्रह 11 अगस्त यानी आज मार्गी हो गए हैं। इसके बाद बुध सिंह राशि में 30 अगस्त को प्रवेश करेंगे। बुध के सिंह राशि में जानें और मार्गी होने के कारण कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आइए जानें कौन सी हैं वो राशियां

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 03:17 PM
share Share
Follow Us on
‌Budh Gochar:बुध हो गए मार्गी, 30 को सिंह राशि में करेंगे प्रवेश, इन राशियों के लिए लाभ के योग

बुध ग्रह 11 अगस्त यानी आज मार्गी हो गए हैं। इसके बाद बुध सिंह राशि में 30 अगस्त को प्रवेश करेंगे। बुध के सिंह राशि में जानें और मार्गी होने के कारण कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। इस राशि में 17 अगस्त को सूर्य के जाने से इस राशि में बुधादित्य राजयोग बनेगा। आपको बता दें कि बुध को सभी ग्रहों के राजकुमार हैं। अगर आपकी लाइफ में ये सही चल रहे हों, तो आपको बुद्धि, वाणी, तर्क, बिजनेस, लेखन, और कम्युनिकेशन में अचीवमेंट मिल सकती हैं। बुध के मार्गी होने से और सिंह राशि में जानें से दो राशियों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। मिथुन और कन्या राशि के लिए बुध अच्छा लाभ देते हैं। दरअसल बुध कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं। आइए जानते हैं, इससे क्या लाभ मिलेगा।

इन दो राशियों को होगा लाभ

कन्या राशि वालों की लाइफ में बुध अच्छे परिणाम देंगे। इस राशि के लिए धन लाभ और इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। बुध के इस गोचर से आपको अपने बिजनेस में लाभ मिलेगा। अचानक धन लाभ का मौका मिल सकता है। आपके लिए सुख-समृद्धि बढ़ेगी। आपकी वाणी से भी काम बन सकते हैं। नौकरी में भी जो तनाव पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, वो समाप्त हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:शनि वक्री और इस वीक बुध मार्गी,जानें शनि साढ़ेसाती वाली राशियों पर क्या होगा असर

वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध भाग्य का साथ लाए हैं। आपकी कठिन मेहनत अब आपको लाभ दिलाने का फल देगी। सिंह राशि में बुध के आने से आपके लिए नए मौकों के रास्ते खुलेंगे। आपके लिए अच्छे नतीजे इस समय मिल रहे हैं। आपको समाज में सम्मान मिलेगा।संतान की तरफ से भी बुध समस्याओंको खत्म करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।