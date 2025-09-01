सिंह राशि में केतु के साथ बुध, 15 सितंबर तक बुध के शुभ प्रभाव में कमी, 12 राशियों पर क्या होगा असर

‌Horoscope ‌Budh Gochar: 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार से बुद्धि, ज्ञान, विवेक, मैनेजमेंट, बैंकिंग व्यवस्था, बुद्धिमता एवं बौद्धिकता के कारक ग्रह बुध का गोचर चंद्रमा की राशि करके से निकलकर सूर्य की राशि सिंह में हो गया है। जानें इसका 12 राशियों पर असर

भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार से बुद्धि, ज्ञान, विवेक, मैनेजमेंट, बैंकिंग व्यवस्था, बुद्धिमता एवं बौद्धिकता के कारक ग्रह बुध का गोचर चंद्रमा की राशि करके से निकलकर सूर्य की राशि सिंह में हो गया है। जहां पर पहले से ही सूर्य केतु के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में बुधादित्य नामक योग का निर्माण भी होगा तथा बुध के साथ केतु का गोचर तथा राहु की दृष्टि पड़ेगी। इस प्रकार बुध के स्वभाव में विकृति आएगी तथा बुध की तीव्रता एवं शुभ प्रभाव में कमी भी देखने को मिलेगी। बुध 15 सितंबर दिन सोमवार को दिन में प्रातः 7:45 बजे तक विद्यमान रह कर अपना प्रभाव स्थापित करेगा। स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार देखा जाये तो रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन एवं यातायात से जुड़े कार्यो में प्रगति एवं नए निर्णय सरकार द्वारा लिया जा सकता है। राष्ट्र के आंतरिक कलह में वृद्धि की स्थिति बन सकती है। बुध के सिंह राशि में गोचर का सभी राशियों एवं लग्नो पर व्यापक प्रभाव दिखाई देगा।

मेष : बुद्धि के बल पर पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। अति घनिष्ठ के कारण तनाव होगा। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार होगा। संतान पक्ष से सामान्य तनाव होगा। भाई बहनों के कारण तनाव होगा।

वृष : गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी। रियल स्टेट एवं कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बडी सफलता मिलेगी। धन सम्बंधित कार्यो में प्रगति होगी। पारिवारिक कार्यो में वृद्धि होगी। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। संतान के स्वास्थ्य पर खर्च भी हो सकता है।

मिथुन : पराक्रम एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अचानक मनोबल में अवरोध उत्पन्न होगा। सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षमता के आधार पर प्रगति अच्छी होगी। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एवं जमीन से जुड़े कार्यों में सामान्य अवरोध होगा। माता के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बढ़ेगी।

कर्क : पारिवारिक कार्यों का खर्च बढ़ेगा। वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। दांत की समस्या के कारण तनाव हो सकता है। पेट की समस्या तनाव दे सकता है। भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है। अचानक दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ सकता है। भाई बहनो को चोट या ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है।

सिंह : बौद्धिक स्तर में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों में प्रसन्नता बढ़ेगी। घर में नया कार्य होगा। आर्थिक प्रगति होगी। आय के संसाधनों में वृद्धि होगा। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति होगी। साझेदारी के कार्यों में सामान्य प्रगति होगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभ होगा।

कन्या : स्वास्थ्य को लेकर तनाव बढ़ सकता है। चोट या नसों, आंखों की समस्या के कारण खर्च बढ़ सकता है। परिश्रम में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। नौकरी में परिवर्तन की संभावना बनेगी। विदेशी यात्रा के लिए प्रयासरत लोगों को विशेष लाभ होगा।

तुला : आर्थिक प्रगति होगी। आय के संसाधनों में विस्तार एवं प्रगति होगी। संतान पक्ष से लाभ एवं प्रगति होगी। कार्यो में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन में प्रगति होगी। व्यापारिक विस्तार में खर्च बढ़ेगा। धार्मिक कार्यो में रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक : नौकरी एवं व्यवसाय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के कारण कार्यो में व्यवधान होगा। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोगो को परिश्रम का परिणाम प्राप्त हो सकता है। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

धनु : सामाजिक दायरे में प्रगति एवं परिवर्तन होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रगति एवं परिवर्तन होगा। परन्तु जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण तनाव बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में सुधार एवं प्रगति होगी। साझेदारी के कार्यो में वृद्धि होगी। नौकरी के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा।

मकर : वाणी व्यवसाय से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। पेट की आंतरिक समस्या के कारण तनाव होगा। कार्यों में भाग्य का अवरोध प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। खानपान का विशेष ध्यान दें।

कुंभ : व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा। अध्ययन अध्यापन में अवरोध उत्पन्न होगा। संतान पक्ष से सामान्य चिंता की स्थिति उत्पन्न होगी। बौद्धिकता के आधार पर कार्यों में प्रगति होगी। जीवनसाथी को पेट की समस्या होगी। साझेदारी के कार्यों में प्रगति होगा।