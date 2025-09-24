दशहरे के बाद बुध और मंगल की बनेगी युति, किन राशियों को लाभ के योग

दशहरे के बाद बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को बुध का परिवर्तन तुला राशि में होगा। ज्योतिषशास्त्र में बुध को राजकुमार कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। आइए जानें इसका किन राशियों पर प्रभाव होगा।

दशहरे के बाद बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को बुध का परिवर्तन तुला राशि में होगा। इस राशि में पहले से मंगल बैठे हैं। मंगल के साथ बुध के आ जाने से तुला राशि वालों के लिए मंगल और बुध की युति बन जाएगी। ज्योतिषशास्त्र में बुध को राजकुमार कहा जाता है। आपको बता दें कि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। ऐसे में तुला राशि में शुक्र, बुध और मंगल तीनों ग्रह का योग बनेगा। आपको बता दें कि बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। इस साल 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था,इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 1 अक्टूबर की रात 07:01 बजे से आरंभ होकर 2 अक्टूबर की रात 07:10 बजे तक रहेगी। इसके बाद 3 अक्टूबर को बुध राशि बदलेंगे। आइए जानें बुध के इस गोचर के कारण किन राशियों के लिए शुभ योग बनेंगे।

कन्या राशि वालों के लिए इस संयोग के कारण अच्छे योग बन रहे हैं। बुध एक तरफ आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करेंगे। आपकी एनर्जी अच्छी होगी। आपकी कोई डील इस समय फाइनल हो सकती है, जिसके कारण आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं।

कर्क राशि वालों के लिए मंगल और बुध की युति अच्छे परिणाम देंगे। इन दोनों ग्रहों के कारण धन लाभ के योग भी बनेंगे। इस राशि के लोगों को करियर में भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। कुल मिलाकर इस राशि के लिए समय अच्छा है।

कुंभ राशि वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इस राशि के लोगों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। आपके लिए संतान की तरफ से शुभ योग हैं।