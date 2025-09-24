Horoscope budh gochar tula rashi mangal yuti 3 october 2025 after dussehra rashifal effects these zodiac effect दशहरे के बाद बुध और मंगल की बनेगी युति, किन राशियों को लाभ के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope budh gochar tula rashi mangal yuti 3 october 2025 after dussehra rashifal effects these zodiac effect

दशहरे के बाद बुध और मंगल की बनेगी युति, किन राशियों को लाभ के योग

दशहरे के बाद बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को बुध का परिवर्तन तुला राशि में होगा। ज्योतिषशास्त्र में बुध को राजकुमार कहा जाता है। बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। आइए जानें इसका किन राशियों पर प्रभाव होगा। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 03:25 PM
share Share
Follow Us on
दशहरे के बाद बुध और मंगल की बनेगी युति, किन राशियों को लाभ के योग

दशहरे के बाद बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को बुध का परिवर्तन तुला राशि में होगा। इस राशि में पहले से मंगल बैठे हैं। मंगल के साथ बुध के आ जाने से तुला राशि वालों के लिए मंगल और बुध की युति बन जाएगी। ज्योतिषशास्त्र में बुध को राजकुमार कहा जाता है। आपको बता दें कि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। ऐसे में तुला राशि में शुक्र, बुध और मंगल तीनों ग्रह का योग बनेगा। आपको बता दें कि बुध देव को बुद्धि, तर्क, संवाद, चतुरता और मित्रता का कारक ग्रह कहा जाता है। इस साल 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था,इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि 1 अक्टूबर की रात 07:01 बजे से आरंभ होकर 2 अक्टूबर की रात 07:10 बजे तक रहेगी। इसके बाद 3 अक्टूबर को बुध राशि बदलेंगे। आइए जानें बुध के इस गोचर के कारण किन राशियों के लिए शुभ योग बनेंगे।

कन्या राशि वालों के लिए इस संयोग के कारण अच्छे योग बन रहे हैं। बुध एक तरफ आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करेंगे। आपकी एनर्जी अच्छी होगी। आपकी कोई डील इस समय फाइनल हो सकती है, जिसके कारण आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं।

ये भी पढ़ें:शनि अक्टूबर में कर रहे हैं नक्षत्र में परिवर्तन, इन राशियों के लिए लाभ के योग
ये भी पढ़ें:अक्टूबर में शनि समेत 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन, बनेंगे राजयोग, किसके लिए लाभ

कर्क राशि वालों के लिए मंगल और बुध की युति अच्छे परिणाम देंगे। इन दोनों ग्रहों के कारण धन लाभ के योग भी बनेंगे। इस राशि के लोगों को करियर में भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। कुल मिलाकर इस राशि के लिए समय अच्छा है।

कुंभ राशि वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। इस राशि के लोगों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। आपके लिए संतान की तरफ से शुभ योग हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)