वक्री बुध 23 नवंबर को बदल रहे हैं राशि, इन राशियों को दिलाएंगे लाभ, बुध के मजबूत करने के लिए करें ये उपाय

बुध ग्रह नवंबर में वक्री हुए हैं, अब 23 नवंबर को बुध राशि बदलने वाले हैं। आपको बता दें कि बुध ग्रह कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ा ग्रह है। जब यह ग्रह वक्री होता है तो हर दिन में गलतफहमी, यात्राओं में देरी जैसे असर आपकी लाइफ में पड़ते हैं। इस समय में लंबे समय के लिए बदलाव होते हैं।23 नवंबर को ग्रहों के राजकुमार राशि परिवर्तन करेंगे। वक्री चाल चलते हुए बुध तुला में गोचर करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। इससे कई राशियों में आर्थिक लाभ,करियर में लाभ मिलने के योग हैं। तुला राशि में बुध के गोचर से लक्ष्मीनारायण योग बन रहा है। जिससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। यहां हम आपको बता रहे हैं, उन राशियों के बारे में जो बुध के गोचर से लाभ पाएंगी।

मिथुन और कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा बुध का गोचर बुध ग्रह के कारण कुंभ राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। इस राशि के लोगों को एजुकेशन भी लाभ होगा। इस राशि के लोगों का विवाह पक्का हो सकता है। कुल मिलाकर बुध का गोचर कुभ राशि के लोगों को भाग्य का साथ देगा।-बुध का गोचर मिथुन राशि के लोगों को पढ़ाई में सफलता दिएलाएगा। इस राशि के लोगों वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। इसके अलावा इस राशि के लोगों को बिजनेस में भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

तुला राशि के लिए कैसा रहेगा बुध का गोचर

तुला राशि के लिए बुध का गोचर पर्सनल लाइफ में लाभ कराएगा। इस राशि के लोगों को बुध के राशि परिवर्तन से आपके लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने के योग बन रहे हैं। इस तरह वक्री बुध का गोचर इन राशियों को लाभ देगा। इस राशि के लोगों को फिलहाल सोच समझकर बात करनी है। इसके अलावा जो लोग आईटी में उनके लिए ये समय उत्तम रहेगा।

बुध के उपाय क्या करने चाहिए? अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आपको पन्ना पहनना चाहिए। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना अच्छा रहता है। महिला रिश्तेदारों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने चाहिए। इससे आपकी कुंडली में बुध मजबूत हो सकते हैं।