Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope budh gochar mercury transit 23 november know which zodiac benefit know budh upaay
वक्री बुध 23 नवंबर को बदल रहे हैं राशि, इन राशियों को दिलाएंगे लाभ, बुध के मजबूत करने के लिए करें ये उपाय

वक्री बुध 23 नवंबर को बदल रहे हैं राशि, इन राशियों को दिलाएंगे लाभ, बुध के मजबूत करने के लिए करें ये उपाय

संक्षेप: Horoscope budh gochar: बुध ग्रह नवंबर में वक्री हुए हैं, अब 23 नवंबर को बुध राशि बदलने वाले हैं। आपको बता दें कि बुध ग्रह कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ा ग्रह है। जब यह ग्रह वक्री होता है तो हर दिन में गलतफहमी, यात्राओं में देरी जैसे असर आपकी लाइफ में पड़ते हैं।

Wed, 19 Nov 2025 11:20 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बुध ग्रह नवंबर में वक्री हुए हैं, अब 23 नवंबर को बुध राशि बदलने वाले हैं। आपको बता दें कि बुध ग्रह कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ा ग्रह है। जब यह ग्रह वक्री होता है तो हर दिन में गलतफहमी, यात्राओं में देरी जैसे असर आपकी लाइफ में पड़ते हैं। इस समय में लंबे समय के लिए बदलाव होते हैं।23 नवंबर को ग्रहों के राजकुमार राशि परिवर्तन करेंगे। वक्री चाल चलते हुए बुध तुला में गोचर करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। इससे कई राशियों में आर्थिक लाभ,करियर में लाभ मिलने के योग हैं। तुला राशि में बुध के गोचर से लक्ष्मीनारायण योग बन रहा है। जिससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। यहां हम आपको बता रहे हैं, उन राशियों के बारे में जो बुध के गोचर से लाभ पाएंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिथुन और कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा बुध का गोचर

बुध ग्रह के कारण कुंभ राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। इस राशि के लोगों को एजुकेशन भी लाभ होगा। इस राशि के लोगों का विवाह पक्का हो सकता है। कुल मिलाकर बुध का गोचर कुभ राशि के लोगों को भाग्य का साथ देगा।-बुध का गोचर मिथुन राशि के लोगों को पढ़ाई में सफलता दिएलाएगा। इस राशि के लोगों वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। इसके अलावा इस राशि के लोगों को बिजनेस में भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

ये भी पढ़ें:शनि की साढ़ेसाती का मीन राशि पर 2026 में क्या होगा असर, कौन सा चरण रहेगा
ये भी पढ़ें:2026 में छह महीने तक इन राशियों को शनि कराएंगे लाभ

तुला राशि के लिए कैसा रहेगा बुध का गोचर
तुला राशि के लिए बुध का गोचर पर्सनल लाइफ में लाभ कराएगा। इस राशि के लोगों को बुध के राशि परिवर्तन से आपके लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने के योग बन रहे हैं। इस तरह वक्री बुध का गोचर इन राशियों को लाभ देगा। इस राशि के लोगों को फिलहाल सोच समझकर बात करनी है। इसके अलावा जो लोग आईटी में उनके लिए ये समय उत्तम रहेगा।

बुध के उपाय क्या करने चाहिए?

अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आपको पन्ना पहनना चाहिए। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना अच्छा रहता है। महिला रिश्तेदारों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने चाहिए। इससे आपकी कुंडली में बुध मजबूत हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Mercury Transit budh Gochar Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने