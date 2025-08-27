सिंह राशि में बनने वाला है त्रिग्रही योग, जानें किन राशियों को यह योग कराएगा लाभ

सूर्य अभी अपनी स्वराशि सिंह में विराजमान हैं। इसके बाद इस राशि में बुध भी आ रहे हैं। केतु पहले से ही सिंह राशि में थे। इस प्रकार सिंह राशि में 30 अगस्त से त्रिगृही योग बन जाएगा। इस प्रकार केतु, सूर्य आपको आत्मा, शौर्य, मान-सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है।

सूर्य अभी अपनी स्वराशि सिंह में विराजमान हैं। इसके बाद इस राशि में बुध भी आ रहे हैं। केतु पहले से ही सिंह राशि में थे। इस प्रकार सिंह राशि में 30 अगस्त से त्रिगृही योग बन जाएगा। इस प्रकार केतु, सूर्य आपको आत्मा, शौर्य, मान-सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है। आपको बता दें कि यह संयोग सिर्फ 15 दिनों के लिए बनेगा। 15 सितंबर को बुध और 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर करेंगे। 30 अगस्त को दोपहर बाद 4:39 से बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे, बुध, वाणी, बिजनेस आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। इस प्रकार सिंह राशि में तीन ग्रहों की इस योग से कुछ राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे, आइए जानें इससे किन राशियों को लाभ होगा-

तुला राशि वालों के लिए सकारात्मक योग बन रहे हैं। आपको बीमारी से राहत मिलेगी। बिजनेस से लाभ होगा और बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए कुल मिलाकर समय अच्छा है।

वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय अच्चा समय है। लाइफ में भाग्य साथ देगा और आपके काम बनने लगेंगे। बिजनेस में कोई डील फाइनल होगी और आपके लिए निवेश अच्छा लाभ दिलाएगा। हेल्थ भी आपकी अच्छी है।

मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय है। इस राशि को तीनों ग्रह के सिंह राशि में होने से लाभ होगा। करियर में आपको बिजनेस में सफलता और लाभ के योग बन रहे हैं। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। लवअफेयर को अगले लेवल पर ले जा सकेंगे। आपके लिए नौकरी में भी अच्छे संयोग बन रहे हैं।