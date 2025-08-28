बुध का सिंह राशि में गोचर बनाएगा बुधादित्य योग, किन राशियों की इनकम बढ़ेगी

Horoscope in hindi:30 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस राशि में पहले से सूर्य हैं। सूर्य और बुध के एक ही राशि में होने के कारण सितंबर में बुध आदित्य योग कई राशियों को लाभ देगा। आपको बता दें कि इस योग का लाभ उन लोगों को होता है,

मिथुन राशिफल इस योग से मिथुन राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। बुध सूर्य के साथ मिलकर बुधआदित्य योग बना रहा है। इससे आपके स्पीकिंग स्किल्स, भाषा और फैसलों सभी पर असर होगा। आपका पैसा जो फंसा हुआ थो, वो मिल जाएगा और आपको लाभ होगा। नया बिजनेस खुलेगा।

सिंह राशि के लिए इस राशि के स्वामी सूर्य भी लाभ दिलाएंगे और बुध भी। इस राशि के लोगों पर इस समय पॉवर आएगी। लोगों को इनकी अलग ही साइड देखने को मिलेगी। समय आपके पक्ष में है और काफी कुछ अचीव कर पाएंगे।

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य अच्छा लाभ दे रहे हैं। आपके पास नए इनकम के सौर्स बनते दिख रहे हैं। आपको प्रोफेशनल लाइफ में पहचान मिलेगी। लंबे समय के निवेश आपको लाभ देंगे। इसलिए इस समय जो मौके मिलें, उन्हें हाथ से ना जानें दें।