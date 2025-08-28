Horoscope budh Gochar in Leo budh adityayog effect on these zodiac read Rashifal बुध का सिंह राशि में गोचर बनाएगा बुधादित्य योग, किन राशियों की इनकम बढ़ेगी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope budh Gochar in Leo budh adityayog effect on these zodiac read Rashifal

बुध का सिंह राशि में गोचर बनाएगा बुधादित्य योग, किन राशियों की इनकम बढ़ेगी

Horoscope in hindi:30 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस राशि में पहले से सूर्य हैं। सूर्य और बुध के एक ही राशि में होने के कारण सितंबर में बुध आदित्य योग कई राशियों को लाभ देगा। आपको बता दें कि इस योग का लाभ उन लोगों को होता है, 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 02:20 PM
बुध का सिंह राशि में गोचर बनाएगा बुधादित्य योग, किन राशियों की इनकम बढ़ेगी

30 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस राशि में पहले से सूर्य हैं। सूर्य और बुध के एक ही राशि में होने के कारण सितंबर में बुध आदित्य योग कई राशियों को लाभ देगा। आपको बता दें कि इस योग का लाभ उन लोगों को होता है, जो या तो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या किसी कम्युनिकेशन प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, बिजनेसमैन और उद्यमियों को भी इस योग से लाभ होता है।सितंबर के महीने में बुध और सूर्य की युति कई राशियों को धन लाभ कराएगी। एक तरफ जहां आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, वहीं इनकम भी इस समय बढ़ती नजर आएगी। इस तरह कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं।

मिथुन राशिफल

इस योग से मिथुन राशि वालों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। बुध सूर्य के साथ मिलकर बुधआदित्य योग बना रहा है। इससे आपके स्पीकिंग स्किल्स, भाषा और फैसलों सभी पर असर होगा। आपका पैसा जो फंसा हुआ थो, वो मिल जाएगा और आपको लाभ होगा। नया बिजनेस खुलेगा।

ये भी पढ़ें:1-30 सितंबर तक ये रहेगीं लकी राशियां, पढ़ें राशिफल

सिंह राशि के लिए इस राशि के स्वामी सूर्य भी लाभ दिलाएंगे और बुध भी। इस राशि के लोगों पर इस समय पॉवर आएगी। लोगों को इनकी अलग ही साइड देखने को मिलेगी। समय आपके पक्ष में है और काफी कुछ अचीव कर पाएंगे।

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य अच्छा लाभ दे रहे हैं। आपके पास नए इनकम के सौर्स बनते दिख रहे हैं। आपको प्रोफेशनल लाइफ में पहचान मिलेगी। लंबे समय के निवेश आपको लाभ देंगे। इसलिए इस समय जो मौके मिलें, उन्हें हाथ से ना जानें दें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

