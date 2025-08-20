Horoscope Budh gochar in kark Rashi budh shukra yuti, these zodiac get luck and Profit Budh Shukra yuti: बुध और शुक्र की युति कर्क राशि में, इन राशियों को लाभ और भाग्य का साथ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 11:14 AM
कर्क राशि में शुक्र और बुध की युति बन रही है। इन दोनों के एक साथ होने से कई राशियों के लिए पैसों से लेकर नौकरी तक के अच्छे मौके हाथ लेगें। दरअसल 21 अगस्त को बुध भी कर्क राशि में आ रहे हैं। इस राशि में शुक्र आज से आ चुके हैं, अब इन दोनों की युति कई राशियों को लाभ कराएगी। एक ग्रह वाणी, बुद्धि, बिजनेस का कारक है, तो दूसरा वैभव-समृद्धि, सौंदर्य और प्यार का। पको बता दें कि इन दोनों ग्रहों के एक साथ आने से कई राशियों के लिए किसी डील को पाना आसान हो जाता है। कई राशियों के लिए लक, करियर में कुछ अचानक मिल जाना जैसी घटनाएं होंगी। आइए जानें किन राशियों के लिए भाग्य का साथ लेकर आएगी इन ग्रहों की युति

मकर राशि वालों को पार्टनरशिप से लाभ होगा। आपके पैसों को आपकी डील और एग्रीमेंट के जरिए वृद्धि मिलेगी। आर्थिक लाइफ इस समय सही रहेगी और आपको लाभ होगा।

तुला राशि वालों के लिए प्रमोशन, ऑफिस में तरक्की और ऑफिस में अलग पहचान मिलेगी। आपके लिए समय अच्छा है। अचानक कोई प्रोजेक्ट आपको सभी का तारीफें दिलवा देगा।

मिथुन राशि वाले का बुध स्वामी है, इस राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको साइड इनकम से अच्छा पैसा मिलेगा। पैसों का नया सोर्स आपको लाभ दिलाएगा। इसलिए आप कुछ साइड बिजनेस में भी ध्यान लगा सकते हैं।

मेष राशि वालों के लिए बुध और शुक्र की युति भाग्य का साथ और लाभ के मौके लेकर आई है। आपके लिए निवेश और अपनी सपंत्ति से आपको लाभ होगा। आपकी विरासत से आपको अच्छे इनकम सोर्स मिलेगें।

वृष राशि के स्वामी शुक्र है, इसलिए इस राशि को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिलेगा। इस समय आपके सामने कईऐसे मौके आएंगे, जिसमें सिर्फ अपनी बातों से आप आर्थिक लाभ पा लेंगें। इस तरह से कई राशियों के लिए अच्छे लाभ के मौके बन रहे हैं। आपको छिपे हुए सोर्स से भी इनकम होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।