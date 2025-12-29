Hindustan Hindi News
बुध आज धनु राशि में जाएंगे, जानें किन राशियों को होगा लाभ

आज बुध धनु राशि में आ जाएंगे। बुध के धनु राशि में आने से कई राशियों के लिए दिक्कत रहेगी। वहीं कुछ राशियां बुध का गोचर लाभ दे ने वाला होगा। आइए जानें किन राशियों के लिए लाभ

Dec 29, 2025 12:16 pm IST
आज बुध धनु राशि में आ जाएंगे। बुध के धनु राशि में जाने से कई राशियों को लाभ होगा, लेकिन जनवरी में बुध शनि की मकर राशि में भी जाएंगे। ऐसे में कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आपको बता दें कि बुधग्रह वाणी, तर्क, शिक्षा और नेटवर्किंग के कारक हैं, जबकि धनु राशि ज्ञान, नैतिकता और उच्च शिक्षा के लिए जानी जाती है। बुध के धनु राशि में आने से कई राशियों के लिए दिक्कत रहेगी। वहीं कुछ राशियां बुध का गोचर लाभ दे ने वाला होगा। आइए जानें किन राशियों के लिए लाभ

मिथुन और मेष राशि वालों के लिए करियर में नई संभावनाएं बनेंगी आपके लिए अच्छे योग हैं। कन्या राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन के साथ ट्रांसफर के योग बनेंगे। आपके लिए योग आगे चलकर लाभ देने वाले होंगे। बिजनेस भी किसी नई डील से शाइन करेगा। वृश्चिक राशि जो लोग धन और वाणी से जुड़े है, लोग अपार सफलता पाएंगे। आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। धनु राशि के लिए बुध का गोचर कर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। आपके लिए बिजनेस में आगे बढ़ने के योग बनेंगे। इसके साथ ही करियर में भी लाभ होगा। बुधदेव आपके पहले भाव में रहेंगे। बुद्धि, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी। कुंभ राशि के लोगों को नौकरी में लाभ मिलेगा आपके दोस्तों के कनेक्शन से आपकी नईजगह पर पहचान भी मिल सकती है? आपको प्लानिंग करने पर खास जोर देना चाहिए। मीन राशि वालों के दसवें भाव में बुध गोचर कर रहे हैं, इनके लिए लीडरशिप के मौके आएंगे। आपके लिए एक नहीं कई जगह पर लाभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है

