एक ही राशि में होंगे केतु समेत तीन ग्रह केतु, जानें किन राशियों के लिए लाभ के योग

Surya ketu, budh in singh Rashi: 30 अगस्त 2025 को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी बुध कर्क राशि में हैं, ऐसे में सिंह राशि में तीन ग्रहों का जमावड़ा हो जाएगा। इन तीनों ग्रहों की युति का कई राशियों पर असर होगा। यहां पढ़ें किन राशियों के लिए बनेंगे लाभ के योग

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 12:00 PM
Surya ketu, budh in singh Rashi: 30 अगस्त 2025 को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी बुध कर्क राशि में हैं, ऐसे में सिंह राशि में तीन ग्रहों का जमावड़ा हो जाएगा। दरअसल अभी सिंह राशि में पहले से केतु विरामान है, 17 अगस्त को सू्र्य भी अपनी राशि सिंह में आए हैं, इसके बाद 30 अगस्त को बुध भी इस राशि में आ रहे हैं। इस प्रकार तीन ग्रहों की युति सिंह राशि में बनने से कई संयोग बन रहे हैं, इन तीनों ग्रहों की युति का कई राशियों पर असर होगा। यहां पढ़ें किन राशियों के लिए बनेंगे लाभ के योग

कर्क राशि के लिए भी तीनों ग्रहों की युति अच्छी साबित होगी, बिजनेस आपका आगे बढ़ता और लाभ करता नजर आ रहा है। आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, इसके अलावा आप अपना बिजनेस दूसरी जगह भी फैलाएंगे। आपको किसी उपलब्धि के लिए सम्मान भी मिल सकता है। कुल मिलाकर आपके लिए समय सकारात्मकता और लाभ देने वाला रहेगा।

वृश्चिक राशि राशि वालों के लिए तीन ग्रहों की युति अचानक धन लाभ कराएगी। आपको सामने ऐसे निवेश और बिजनेस के ऑफर आएंगे, जो सीधे आपको लाभ कराएंगे। आपके लिए पिछला निवेश लाभदायक साबित होगा, इसके अलावा प्लानिंग और सोच समझकर काम करेंगे, तो तरक्की और लाभ दोनो मिलेंगे।

धनु राशि
इस परिवर्तन से धनु राशि के लिए लाभ के योग बनेंगे। इस राशि के लोगों को नौकरी और लवलाइफ में अच्छा फल मिलेगा। आपको नौकरी के कईअच्छे मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा परिवार में रिश्तों में सुधार होगा। आपके जो काम अभी रुके हैं, वो भी जल्द पूरे होंगे। आपके लिए धन लाभ की स्थिति बन रही है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

